El LEGO de 'Star Wars' valorado con 4,9 estrellas en Amazon adapta el icónico casco de una de las mejores series de la saga

'Star Wars' cuenta con muchísimas construcciones LEGO; algunas más grandes y otras más pequeñas destinadas, en su mayoría, hacia el coleccionismo. Entre todas ellas, una de las más recientes (aunque lleva ya un año en las tiendas) es el casco de Din Djarin en 'The Mandalorian', la ya icónica serie de Disney que ha conseguido elevar la calidad de la franquicia. Este LEGO cuenta con nada más y nada menos que una puntuación de 4,9 estrellas en Amazon y su precio es de 69,99 euros, aunque actualmente se encuentra de oferta por 59,99 euros.

Comprar LEGO 75328 de 'Star Wars' al mejor precio

El precio recomendado de esta construcción LEGO 75328 es de 69,99 euros, pero ahora tiene un descuento de 10 euros que lo deja por 59,99 euros. Además de alcanzar una enorme puntuación de 4,9 estrellas sobre cinco en Amazon, tiene 4.389 valoraciones y es uno de los LEGO más vendidos de 'Star Wars'.

Siguiendo la trayectoria de los últimos años, la marca LEGO ha creado con esta construcción una magnífica adaptación del casco de Din Djarin (Pedro Pascal, 'The Last of Us') con un bonito diseño de piezas, o bloques, curvadas. Por supuesto, destaca por su diseño, que al fin y al cabo ese es su objetivo, pero también por los accesorios que incluye, como la placa identificativa con el logo de Star Wars y el nombre de la serie.

También viene con un soporte para exhibir el casco allá donde queramos, y su tamaño de 18 centímetros tiene las medidas perfectas para colocarlo en el salón, en una habitación o en cualquier parte. La construcción cuenta con un total de 584 piezas, y como cabe esperar el LEGO viene con instrucciones detalladas para montarla.

