MediaMarkt se suma a las rebajas de los funkos con figuras de las mejores películas, series y animes donde puedes llevarte tres por el precio de dos

Tras el gran revuelo que hubo hace un par de semanas en los Funko Pop! las diferentes tiendas han comenzado a dejar a muy buen precio algunas figuras espectaculares de todo tipo de películas, series e incluso de animes. Durante la Semana Web de MediaMarkt, podemos encontrar una promoción del 3x2 en todos los funkos, y algunos se quedan muy baratos al tener un descuento sin aplicar la promoción. Eso sí, los precios que vamos a mostrar son unitarios, sin aplicar la promoción de MediaMarkt, ya que dependiendo de los que elijas el precio puede variar.

'The Mandalorian'

Pedro Pascal está en boca de todos por su interpretación en 'The Last of Us' y en 'The Mandalorian', y respecto a esta última serie podemos encontrar dos funkos de oferta. El primero de ellos, es el del propio Grogu zampándose un aperitivo bajo un precio de 14,99 euros, y el segundo Funko es del mismísimo mandaloriano con un aspecto navideño que se queda también en 14,99 euros.

Figura - Funko Pop! The Child with Frog, The Mandalorian (Star Wars) PVP en MediaMarkt 14,99€

Full Metal Alchemist

Si hablamos de los mejores animes de la historia, 'Fullmetal Alchemist' debe aparecer en el listado. Si te encanta este anime o manga, hay dos personajes que entran en la promoción de MediaMarkt, siendo el primero Scar con un precio de 17,99 euros y el segundo Riza Hawkeye por 14,99 euros.

Figura - Funko Pop! Fullmetal Alchemist Sammelfigur: Scar, 10 cm, Vinilo, Multicolor PVP en MediaMarkt 17,99€





La Casa del Dragón

El Spin-Off de 'Juego de Tronos', 'La Casa del Dragón', ha conseguido llevarnos nuevamente a Poniente durante una temporada en la que nos hemos encontrado con una calidad a la altura de la serie principal, y el Funko Pop! de Otto Hightower, que no ha caído demasiado bien a los seguidores de la serie, podemos encontrarlo por 14,99 euros y el de Corlys Velaryion, otro de los grandes personajes de la primera temporada, por 14,99 euros.

Superhéroes de DC

DC cuenta con una enorme cantidad de personajes, tanto superhéroes como villanos, y algunos de ellos que están de oferta bajo figuras Funko Pop! se alejan de los clásicos diseños. Flash con un aspecto de galleta de jengibre entra dentro de la promoción de MediaMarkt bajo un precio de 14,99 euros y Batman galleta de jengibre, uno de los superhéroes de DC más queridos, también se queda en 14,99 euros.

Figura - Funko Pop! DC Holiday Batman, 9 cm, Plástico, Multicolor PVP en MediaMarkt 14,99€

Ataque a los titanes

Parece mentira que podamos ver, al fin, la última temporada de 'Ataque a los titanes', y para amenizar la espera podemos encontrar tres figuras espectaculares del anime y del manga. Por un lado tenemos a Berthold, uno de los personajes más relevantes en las primeras temporadas por 16,99 euros, y por otro lado tenemos a Ymir, otro de los grandes personajes en su versión humana por 15,99 euros y en su versión titán por 16,99 euros.

Muchos más Funko Pop! con la promoción de MediaMarkt

Hay una enorme cantidad de funkos en MediaMarkt que entran dentro de la promoción del 3x2. Estos han sido unos ejemplos de algunas de las mejores figuras que podemos encontrar, pero hay muchísimas más que podéis descubrir en la tienda.

