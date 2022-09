Renueva tu viejo televisor con las 8 Smart TV más baratas que puedes encontrar en PcComponentes: ahora por menos de 400 euros

Actualmente podemos elegir entre un amplio abanico de opciones a la hora de comprar nuestro próximo televisor, contando con marcas como Samsung, LG o Xiaomi. Ahora, PcComponentes se ha sumado a la oferta en una nueva línea de televisores bajo la marca de Nilait, apostando por precios muy económicos, amparados, en su mayoría, bajo el sistema operativo Android, y ahora podéis aprovechar para llevaros cualquiera de sus modelos con un descuento.

Nilait Prisma UA50001S

Las Smart TV Nilait Prisma UA5001S son los más potentes de la nueva línea de PcComponentes, aunque no hemos desmerecer al resto. Al tratarse de televisores de este año, es lógico que nos encontremos algunos aspectos actualizados, como su sistema operativo que llega con Android TV 11. Contando con un panel LED y retroiluminación DLED, llega con resolución 4K y compatibilidad con HLG, HDR10, Dolby Vision, Dolby Digital Plus y Dolby Audio. También incluye Chromecast, Google Assistant y un precio más que económico. Concretamente, su versión de 55 pulgadas tiene un precio de 351,98 euros frente a los 379,99 euros de su precio oficial.

También encontramos el mismo modelo con diferente angular de pantalla. La Smart TV 50UA5001S de 50" tiene un precio de 307,99 euros frente a los 348 euros y la de 43 pulgadas podemos tenerla en casa por unos irresistibles 255 euros en lugar de 289,99 euros.

Nilait Prisma 32HA5001N

Si no estáis buscando un televisor para el salón, sino para una habitación o, por qué no, la cocina, este modelo Nilait Prisma 32HA5001N es uno de los más interesantes. Igualmente, nos encontramos con un panel LED y retroiluminación DLED, pero esta vez su angular de pantalla es de 32 pulgadas y no viene con 4K, sino resolución HD. Su tasa de actualización es de 60 Hz y es compatible con Dolby Digital Plus. Este modelo se queda en los 141,99 euros en lugar de los 157,99 euros que tiene el precio oficial.

Nilait Prisma 32HA5001S

Este otro modelo es muy similar al anterior, pero por un precio ligeramente elevado podemos contar con características bastante interesantes. La Smart TV Nilait Prisma 32HA5001S también integra un panel LED con retroiluminación DLED, una angular de pantalla de 32 pulgadas, resolución HD y Dolby Digital Plus y Dolby Audio. La diferencia es que esta sí que trae Android TV 11, Google Assistant y Chromecast integrado, por lo que su precio de 162,99 euros frente a los 179,99 euros convierte a este televisor en una opción interesante de compra.

Nilait Prisma 40FA5001N

Con una angular de pantalla algo más grande, nos encontramos el modelo Nilait Prisma 40FA5001N, un televisor que destaca por ofrecer una mejor resolución de pantalla que el anterior modelo, concretamente en Full HD. Al igual que el modelo 1N, este televisor no cuenta con Android TV, pero sí con un precio más reducido de 185,99 euros frente a los 219,99 euros del precio oficial. También cuenta con Dolby Digital Plus, Dolby Audio, un panel LED con retroiluminación DLED y 40 pulgadas.

Nilait Prisma 40FA5001S

Otra Smart TV de 40 pulgadas es la Nilait Prisma 40FA5001S, que, al igual que el modelo anterior, nos encontramos con una resolución Full HD, Dolby Audio, HDR10 y, esta vez sí, incluye Android TV 11, Google Assistant y Chromecast integrado. Su precio se sitúa en los 215,99 euros, en lugar de los 239,99 euros del precio oficial, tratándose así de un buen televisor si no estáis buscando, o no os interesa, llegar hasta la resolución 4K.

