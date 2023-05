Rodrigo Sorogoyen arrasó en los Goya y ahora lo hace en Amazon: la edición limitada de 'As Bestas' está de oferta a su precio mínimo

Del año pasado podemos extraer una buena cantidad de películas y series que guardaremos para el recuerdo, y 'As Bestas', que consiguió arrasar en los Goya, es la que corona el podio. Tras su paso por el cine y por diversas plataformas como Amazon Prime Video, podemos encontrar su edición limitada en Blu-ray a su precio mínimo histórico en la tienda de Amazon: 20,45 euros.

Esta edición limitada de 'As Bestas' la hemos visto por un precio máximo de 30 euros y un (actual) recomendado de 24,75 euros, cuando no se ha agotado el stock, que no han sido pocas veces. Pero ahora la tenemos a su precio más bajo hasta la fecha, bajando hasta los 20,45 euros en Amazon.

Comprar edición limitada de 'As Bestas' al mejor precio

En esta casa, en Espinof, consideramos que la película de Rodrigo Sorogoyen es el mejor estreno del 2022. Y no es para menos, porque este proyecto rebosa fuerza, agobio y tensión por todos lados en un thriller centrado en una pareja francesa y en el impacto de la vida en un pueblo gallego. Pero, claro, evidentemente algo va a ir mal, y es que la película nos muestra una tensa enemistad entre dos vecinos que adapta, en mayor o menor medida, un caso real.

Sin duda, se trata de una de las obras más recomendables del 2022, un año en el que tuvimos otras propuestas de enorme calidad, por lo que son palabras mayores. Actualmente podemos encontrarla en diferentes plataformas de streaming, pero como siempre, para los amantes del formato físico se trata de una edición perfecta para coleccionar. Y es que incluye, además de la película en Blu-ray, un disco con extras de escenas eliminadas, cómo se hizo la banda sonora e incluso un libreto con las notas del rodaje.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Espinof.

Imagen | Arcadia Motion Pictures, Caballo Films, Cronos Entertainment, Le Pacte

