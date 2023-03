De la Galicia profunda al sofá de casa: 'As bestas' ya tiene fechas para poder disfrutarla en streaming después de arrasar en cines y en la temporada de premios

Hay muy pocas dudas, por no decir ninguna, de que 'As bestas' es la gran película española de 2022 —y parte de 2023—. El largometraje de Rodrigo Sorogoyen no sólo arrasó en los Premios Goya, donde se alzó con 9 cabezones, incluyendo el de mejor película; además, ha ido cosechando premios en galas como los Feroz y los César, y en festivales como San Sebastián y Tokio.

'As bestas' llega a casa

Si aún no has tenido la oportunidad de posar tus retinas sobre este asfixiante thriller rural protagonizado por Denis Ménochet y Luis Zahera, traigo buenas noticias. Después de su fructuoso y extenso periplo en salas de cine, la película aterriza en plataformas digitales este mismo viernes 10 de marzo. Concretamente, será Filmin quien la incorpore a su catálogo en régimen de alquiler, eso sí.

Pero ojo, porque, como dicen en la teletienda, aún hay más. Si lo tuyo es el streaming sin tener aflojar dinero más allá del precio de la suscripción y eres cliente de Movistar Plus, 'As bestas' estará disponible en su fondo de armario a partir del 7 de abril. Para que luego se diga que nunca llueve a gusto de todos...

Además del título de Sorogoyen, los Goya nos dejaron un buen puñado de vencedoras más que dignas de nuestro tiempo que ya pueden verse desde la comodidad del sofá. Si quieres comprobar cuáles son y te apetece una buena ración de cine español de calidad, las tienes todas recopiladas en este artículo con sus enlaces correspondientes.