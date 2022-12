Sardinilla ni se lo pensaría dos veces: súper ofertas para que los amantes de The Witcher reciban el regalo de Navidad perfecto

Geralt de Rivia se prepara para la llegada de 'The Witcher' a las consolas de nueva generación, aunque la franquicia ha vivido tiempos mejores tras la gran polémica con la marcha de Henry Cavill, que ahora volverá a protagonizar a Super Man aunque DC Cómics no parece tenerlo del todo claro. Con todo ello, 'The Witcher' ha sabido mantenerse a día de hoy como una franquicia solvente, tanto en libros, videojuegos, la propia serie de Netflix y diferentes artículos; y, por ello, hoy os traemos algunos descuentazos muy interesantes que a más de un seguidor encantarán.

Figura de Geralt

El coleccionismo se sirve enormemente de las figuras de películas, videojuegos y series y anime. Geralt de Rivia no podía faltar a esta cita, y hoy hemos encontrado una interesantísima figura en Amazon, con el diseño clásico de 'Wild Hunt', el tercer videojuego, portando sus fantásticas espadas y con una caja ilustrada. La figura es articulada e incluye algunos accesorios y un soporte. Lo mejor es que su precio cae desde los 46,32 euros hasta los 37,03 euros.





Puzle de 'The Witcher: Wild Hunt'

De momento, son tres entregas las que hemos podido disfrutar en consola, aunque la tercera de ellas ha sido la más especial, contando con un rico lore, personajes mucho más detallados y escenarios y una historia excepcional. Con respecto a este videojuego, en Amazon hemos encontrado un perfecto puzle de 1.000 piezas con Geralt de Rivia en portada, pero incluye mucho más. Viene con una bolsa, un póster con la misma imagen del puzle y un embalaje personalizado. Todo ello por tan solo 19,99 euros en lugar de los habituales 34,99 euros.

Good Loot The Witcher 3: Wild Hunt Monsters Puzzle | Incluye póster y Bolsa | Videojuego | Puzzle para Adultos y Adolescentes | Regalo para el Jugador | Cumpleaños | 1000 Piezas | 68x48 cm Hoy en Amazon por 19,99€

Peluches de 'The Witcher'

Por su parte, en MediaMarkt podemos encontrar algunos peluches de 'The Witcher', y en este caso podemos hacer un buen regalo de Navidad con las versiones de Ciri y Jennefer de Vengerberg. Ambos tienen un precio de 9,99 euros en lugar de 24,99 euros, y cuentan con un tamaño de casi 27 centímetros de altura y 10 centímetros de anchura.

Imagen: Amazon y MediaMarkt

