Viaja por la galaxia con esta fantástica nave LEGO de The Mandalorian, de oferta con uno de sus mejores descuentos antes del Prime Day

Esta semana estamos viendo muchos descuentos relacionados con 'Star Wars' y, sobre todo, con 'The Mandalorian'. En esta ocasión, podemos encontrar uno de los mejores descuentos en el LEGO 75325 correspondiente a la nave Caza Estelar N-1 de Din Djarin, conocido como el mandaloriano. Ahora lo tenemos rebajado en Amazon por 48,37 euros.

Comprar LEGO 75325 de 'The Mandalorian' al mejor precio

El LEGO 75325 de la nave de Din Djarin en The Mandalorian suele tener un precio oficial y recomendado de 64,99 euros. Durante las últimas semanas ha ido variando de precio, alcanzando el actual de 48,37 euros que tiene un descuento de 16,62 euros (26%).

Esta construcción LEGO de 'The Mandalorian' recrea la característica nave de Din Djarin, el personaje interpretado por Pedro Pascal ('The Last of Us') en la serie de 'Star Wars'. Cuenta con un total de 412 piezas para construirla y con algunos añadidos como el cañón automático, "desperfectos" cargados de realismo para una recreación más realista de la nave y mucho más.

Otra de las características más interesantes es el tamaño, ya que la nave tiene unas dimensiones de 7 cm de altura, 42 cm de longitud y 29 cm de anchura. Además, la construcción LEGO incluye hasta dos minifiguras de los personajes con sus propios accesorios: Din Djarin, Peli Motto, Grogu y un droide BD.

