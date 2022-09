Amazon resucita la polémica de 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' y el review bombing con un movimiento difícil de explicar

La polémica ha acompañado a 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' desde antes incluso del estreno por el review bombing sufrido por la serie de Prime Video. La compañía ya tenía una forma para intentar luchar contra las críticas deshonestas, pero lo cierto es que las valoración media de la serie no superaba por mucho las tres estrellas. Por ello ha saltado la liebre cuando repentinamente ha pasado a tener cuatro estrellas y media de nota en un movimiento con el que Amazon ha acabado dando marcha atrás.

Un movimiento extraño

La cosa ha sido así de sencilla: multitud de críticas de 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' habían desaparecido, siendo la mayor parte de ellas de 1 estrella. Para haceros una idea, esas valoraciones han pasado de representar el 30% de las recibidas por la serie a apenas el 3%, existiendo pruebas de ello.

Algunos celebraron ese movimiento, pero lo cierto es que han llovido las críticas contra Amazon por hacerlo, lo cual ha llevado a prácticamente devolver todo al estado en el que estaba antes. Ahora mismo las críticas de 1 estrella representan el 29% del total y la nota media se queda en apenas 3,3 estrellas.

Por ponerlo en números totales, 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' llegó a tener un mínimo comprobado de 5.105 valoraciones hace apenas unas horas tras la purga realizada, mientras que ahora la cifra alcanza las 16.490. Está claro que no todas las valoraciones desaparecidas pueden ser de 1 estrella (que el 30% de 16.490 no llega a 5.000 y la diferencia es de más de 10.000), pero eso no quita que el notable aumento en la nota media haya despertado suspicacias.

Desde Amazon no han comentado nada al respecto, que siempre pueden aducir algún tipo de error vinculado al nuevo sistema implantado a la hora de aprobar las valoraciones de los usuarios, pero no son pocos los que ya se han quejado por lo que consideran un ejercicio de manipulación para mejorar la imagen que transmite la serie.

