AMC apuesta por sus spin-offs y renueva 'Better Call Saul' y 'Fear the Walking Dead' por sus quintas temporadas

Después del aluvión de novedades que nos ha dejado la recién terminada Comic-Con de San Diego, es el momento de que el press tour de la Television Critics Association continúe con el goteo de buenas nuevas veraniegas, centradas en esta ocasión en la cadena de televisión por cable AMC.

La compañía neoyorquina ha anunciado la renovación varias de sus series estandarte, destacando especialmente la de 'Better Call Saul', cuya cuarta temporada se estrenará el próximo 6 de agosto —hace unos días os presentamos su último tráiler— y que extenderá las andanzas de Saul Goodman por un quinto año en antena.

Pero el de 'Breaking Bad' no es el único spin-off al que AMC ha decidido dar continuidad. Los zombis de Robert Kirkman regresarán a 'Fear the Walking Dead' por una quinta temporada en 2019, después de que la cuarta etapa del show arranque el próximo 12 de agosto.

Además, durante el evento se ha anunciado la renovación por una segunda temporada del thriller criminal coproducido con BBC y basado en el best seller homónimo de Misha Glenny 'McMafia', y el mes de estreno de la miniserie de Park Chan-wook 'The Little Drummer Girl', protagonizada por Michael Shannon, Alexander Skarsgård y Florence Pugh, que debutará en AMC en noviembre.