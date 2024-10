Dos de las mejores comedias actuales se juntan en un crossover improbable. El 'Colegio Abbott' recibe la visita de la pandilla más lo puto peor de Filadelfia

Dos de las mejores series de comedia de la actualidad tienen la coincidencia de que, a pesar de ser diametralmente opuestas en tono, están ambientadas en la misma ciudad y que, además, comparten ciertos lazos como que ambas se emitan en cadenas propiedades de Disney (y, bueno, en España se ven en Disney+).

A pesar de eso si pensamos en juntar 'Colegio Abbott' (Abbott Elementary) y 'Colgados en Filadelfia' (It's Always Sunny in Philadelphia) en un crossover, la idea nos parezca bastante extraña en un principio. Pero parece que así va a ser, o al menos eso parecen anunciar los protagonistas de una y otra serie a través de las redes sociales.

La pandilla destroza un colegio

Soltó la liebre el propio Rob McElhenney al publicar fotos del reparto de su longeva comedia en el set de Warner Bros. donde se rueda la sitcom escolar. De hecho podemos verle a él, a Charlie Day, Danny DeVitto junto a Quinta Brunson, Tyler James Williams y William Stanford Davis.

Aun sin estar del todo confirmado, la verdad es que un crossover entre 'Colegio Abbott' y 'Colgados en Filadelfia' venía siendo sugerido desde hace ya tiempo por parte tanto de McElhenney como de Brunson. Ya en la reciente Comic-Con de San Diego Brunson habló de la posibilidad de hacer un cruce con otra serie y, al preguntar a la creadora y protagonista de la comedia escolar sobre si sería con "Sunny", no lo desmintió.

Así solo queda esperar a ver si finalmente se hace realidad. La verdad es que 'Colegio Abbott' está a punto de estrenar su temporada 4 en Estados Unidos y eso implica que está actualmente en pleno rodaje de los nuevos episodios. Mientras, se espera que la producción de la temporada 17 de 'Colgados en Filadelfia' se inicie en las próximas semanas.

