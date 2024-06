Esta serie de ciencia ficción era la más cara de la historia pero fracasó pese a que lo tenía todo: desde viajes en el tiempo hasta dinosaurios, Spielberg y el villano de 'Avatar'

Es habitual que hablemos de las películas y las series que se convierten en las más caras de la historia en su momento, y estemos pendientes de su éxito o su fracaso. Esto ha pasado siempre y hoy vengo a hablaros de un caso muy llamativo: 'Terra Nova', una serie que parecía tenerlo todo para triunfar, desde viajes en el tiempo hasta dinosaurios. Sin embargo, fracasó y fue cancelada tras la emisión de solo 13 episodios.

Estrenada en 2011, 'Terra Nova' presentaba un futuro desolador en el que la Tierra ha quedado inhabitable como consecuencia de la fuerte contaminación. Eso lleva a que un pequeño grupo, dentro del cual se encuentra la familia Shannon, viaje en el tiempo con el fin de iniciar una nueva civilización hace 85 millones de años, cuando los dinosaurios todavía habitaban en nuestro planeta.

Retrasos y problemas, una producción condenada

El primer episodio de 'Terra Nova' emitido el 26 de septiembre de 2011 estuvo rodeado por ese aura de ser el más caro de todos los tiempos. Con un coste estimado en 20 millones de dólares (superando así los 18 millones que había costado el piloto de 'Boardwalk Empire' dirigido por Martin Scorsese apenas dos años antes), la serie tenía que ser un enorme éxito para justificar tal inversión. Poco importaba ya que los episodios venideros rebajasen su coste hasta unos más asumibles 4 millones.

Por desgracia para Steven Spielberg, que ejercía como productor ejecutivo de la serie, el primer episodio de 'Terra Nova' se tuvo que conformar con poco más de 9 millones de espectadores, una cifra que palidecía frente a los 20,5 millones que esa misma noche logró un capítulo de 'Dos hombres y medio' ('Two and a Half Men'). Siempre quedaba la esperanza de que el seguimiento creciese en episodios posteriores, pero eso era bastante raro y, efectivamente, 'Terra Nova' no logró ser una de esas escasas excepciones.

Stephen Lang

De nada sirvió la fuerte inversión, el nombre de Spielberg o contar en su reparto con un Stephen Lang bastante de moda gracias a su intervención como villano en 'Avatar'. Sospecho que los varios retrasos que hubo en su lanzamiento jugaron en su contra, como también el hecho de que los episodios no iban a estar listos a tiempo, lo cual, según un portavoz de Fox en su momento, "no era la manera de crear expectación por este espectáculo en el que todos tenemos una importante inversión", de ahí esos retrasos.

Los problemas en el rodaje, ocasionados porque en Australia no dejaba de llover, y la necesidad de ir ajustando el proyecto a los medios disponibles lo complicó todo más, y eso se dejó notar, tal y como aseguraba una fuente anónima de la producción: "Deberían tener 100 millones de dólares para hacerla, y la están haciendo por una fracción de esa cantidad. No hay una sola persona culpable: es una combinación de circunstancias con una producción realmente compleja".

Las tibias críticas tampoco ayudaron y 'Terra Nova' fue perdiendo audiencia hasta la emisión de dos últimos episodios el 19 de diciembre de 2011. El futuro de la serie quedó entonces en el aire, pues es cierto que todo el mundo la daba por cancelada, pero Fox no hizo oficial esa decisión hasta principios de marzo del año siguiente. Entonces hubo rumores de que podría haber otros interesados en quedarse con ella, pero 'Terra Nova' murió de forma definitiva cuando Netflix decidió no rescatarla por culpa de su elevado presupuesto.

En Espinof | La primera película que costó 100 millones de dólares. 30 años de uno de los mejores espectáculos de acción de todos los tiempos

En Espinof | Mucho mejores que 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' y 'Citadel': 4 grandes series de Amazon Prime Video para ver en streaming si las más caras de la historia te han decepcionado