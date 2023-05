Este otoño, ni 'Anatomía de Grey' ni 'The Good Doctor': ABC toma una decisión drástica con sus series como consecuencia de la huelga de guionistas

Parecía que estábamos teniendo unos upfronts, estas presentaciones de programación de la temporada que viene en las cadenas estadounidenses, relativamente tranquilos y sosegados teniendo en cuenta que estamos en plena huelga de guionistas y ha sido ABC la que ha lanzado toda una bomba anunciando que no estrenará ninguna serie de ficción este otoño.

De esta manera, la cadena propiedad de Disney ha desvelado que retrasa al menos hasta la midseason, es decir, hasta el próximo enero de 2024 las nuevas temporadas de 'Anatomía de Grey', 'The Good Doctor', 'Colegio Abbott', 'Station-19' y 'The Rookie', entre otros. Todas ficciones que, tradicionalmente, se emitían en el ciclo octubre/mayo.

En su lugar, ABC apuesta en su parrilla otoñal tanto por repeticiones (de 'Colegio Abbot') como por realities ('The Bachelor') y concursos con famosos ('Dancing with the Stars' o 'Celebrity Wheel of Fortune'). Una estrategia bastante precavida y previsora que contrasta con las del resto de sus compañeras de las Big Four.

El otoño de CBS viene con toda la normalidad del mundo con sus 'NCIS', sus 'FBI' y compañía; el de NBC también es el habitual, con sus 'Chicago' y 'Ley y Orden' dominando sus respectivas noches. Fox, por su parte, no ha desvelado todavía su programación otoñal... algo que tampoco hizo el año pasado a estas alturas.

Cuestión de ciclos de producción

Al contrario que con las nuevas plataformas de streaming, que son más fluidas, las cadenas generalistas estadounidenses tienen unos ciclos de producción bien marcados a lo largo del año. Esto hace que el que haya huelga de guionistas en mayo no les impacta tanto que si lo hubieran hecho en octubre/noviembre (como la de 2007).

Esto es así porque lo más habitual es que en mayo ya estén rodados no solo los finales de temporada de sus series sino, también, los pilotos de los dramas y comedias que estrenarán durante la temporada siguiente. Ya a mediados de verano se abren las salas de guionistas (tan comentadas durante estos días) y se empezaría a rodar la temporada a partir de agosto. Y, dependiendo de los hiatos vacacionales y número de episodios, terminaríamos de rodar en abril.

Un ejemplo claro lo tenemos en 'Anatomía de Grey', cuya primera lectura de guion de su temporada 19 fue el 29 de julio de 2022 y el rodaje comenzó la semana siguiente, el 3 de agosto. El estreno de la temporada fue dos meses después: el 6 de octubre. La lectura de guion del último episodio ocurrió el 11 de abril, su rodaje poco después y su emisión será este jueves 18 de mayo.

Es decir, con estas fechas más o menos estándar, la cadena de Disney ha tomado una decisión que puede leerse de dos maneras: una es como precaución ante la posibilidad de que la huelga se alargue lo suficiente como para que no puedan arrancar la temporada cuando corresponde tradicionalmente.

La otra lectura es que se trata también de una medida de presión, como diciendo a los guionistas que pueden sobrevivir tirando de otros formatos y que, independientemente de cuándo acaben la huelga, les tocará esperar un par de meses para volver a trabajar.

Lo que está claro es que esto hace que la cadena "salve los muebles" para evitar perder impulso. Es una situación que recuerda a la de 2007/2008 cuando tuvieron que "improvisar" la parrilla sobre la marcha ante la prolongación de la huelga de guionistas de dicha temporada. Algo que provocó repeticiones constantes, alargar los realities y concursos con más entregas y temporadas de series de ficción más cortas de lo habitual.

En Espinof | Los 100 días que paralizaron Hollywood