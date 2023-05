Cómo 'The Good Doctor' ha pasado de serie de éxito a meme favorito de Internet en solo una semana

Es posible que 'The Good Doctor' fuera el último gran fenómeno de aquel remolque de series extranjeras de Telecinco. En su primera temporada, allá por el verano de 2018, superaba sin problemas el 25% de share llegando a casi cuatro millones de espectadores. Tras el bombazo inicial, el público se cansó pronto del doctor Murphy, un cirujano con autismo y memoria fotográfica. Ahora la serie forma parte de ese mejunje que damos en llamar "cultura pop" y, como tal, ha sido víctima de Internet.

El doctor regulinchi

No son pocas las series y películas que, una vez muerta su popularidad, se han transformado por obra y magia de Twitter y Tumblr, en fenómenos culturales de lo más absurdo: no tenemos ningún interés por verlos, pero sí por resignificarlos y convertirlos en iconos de lo ridículo. Pasó con 'Morbius', en un movimiento que en Sony interpretaron fallidamente como una ventana para el reestreno (se puede decir que morbearon su propia película) y, ahora, ha pasado con 'The good doctor'.

El 4 de marzo de 2019 se emitió el episodio 17 de la temporada 2, 'Crisis' ('Breakdown' en inglés), en el que el doctor Murphy (Freddie Highmore) quiere formar parte del equipo que quite el tumor de una paciente, pero el doctor Han (Daniel Dae Kim) le rechaza a pesar de tener una idea para eliminar el peligro en la operación, así que, en un momento de debilidad, le pide a su superior que le admita de nuevo en su trabajo al grito de "¡Soy un cirujano!". Y es aquí donde ha nacido todo.

En 2021, esta escena ya se convirtió en un pequeño meme en China, donde llamaron al personaje "Shaun ojos rojos", pero el verdadero tirón lo tuvo una tiktoker americana al subir la escena el pasado 22 de abril consiguiendo más de 18 millones de visualizaciones y 2 millones de likes. El proceso de convertir la serie en meme solo acababa de empezar.

The Meme Doctor

Ya sabéis cómo son estas cosas: suben cómo la espuma de la nada. Pronto, alguien convirtió "I am a surgeon" en "I am a sturgeon" (soy un esturión) y dio pie a miles de fanart, vídeos, imágenes y risas en general con una escena tan sobreactuada y absurda que solo puede verse de manera desligada del contenido original desde la comedia. El 6 de mayo, el vídeo de TikTok dio el salto a Twitter y empezó el festival definitivo, utilizando las imágenes de Shaun y el doctor Han para todo tipo de chistes, reimaginando el meme en sí mismo.

Por un lado, el doctor Murphy con la cara desencajada. Por otro, el doctor Han actuando como si no pasara nada, una especie de sustituto del famoso "Chad". Juntos significan una cosa, por separado significan otra muy distinta. Y es apasionante ver el nacimiento a tiempo real de un meme que pueda seguir utilizándose a lo largo de los años sin importar que su origen fuera un episodio olvidado de hace cuatro años de un antiguo éxito televisivo. Estos son los tiempos que nos han tocado vivir.

Algunos han aprovechado para rescatar clips bochornosos de 'The good doctor', como uno tránsfobo en el que no puede aceptar la disforia de género, otro en el que, tras una charla sobre la honestidad con un niño, procede a decirle que tiene cáncer o aquel en el que empieza a gritar "¡No, no, no!" quitándose la mascarilla en mitad de una intervención quirúrgica.

Lo apasionante de las redes sociales -y uno de los motivos por los que son al mismo prisión y sala de juegos- es que nunca sabes qué cobrará un nuevo significado mañana, desde un David Bisbal campechano hasta una escena de la última película Marvel. La creatividad, el desenfoque, la conversión de una narrativa en otra son fascinantes y la demostración, una vez más, de que las películas y series que van buscando el meme y el gif raramente lo consiguen porque Internet es impredecible. Fabulosamente impredecible.

En Espinof | 57 memes inolvidables de 'Juego de Tronos'