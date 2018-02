'Fariña' ya tiene fecha de estreno para su primer episodio: Antena 3 adelanta la presentación de la serie

Antena 3 no ha perdido el tiempo. Sólo un día después de ordenarse el secuestro judicial del libro 'Fariña', lo cual ha provocado que se dispare la venta de ejemplares, la cadena ha anunciado que va a realizar un estreno especial de la ambiciosa serie basada en la obra de Nacho Carretero el próximo miércoles 28 de febrero. Sí, la semana que viene.

De momento sólo se va a emitir un montaje especial del primer episodio, tal como informa Vertele. Al parecer, la edición del inicio de 'Fariña' no está lista por completo pero eso no ha impedido que Antena 3 adelante el estreno para aprovechar la polémica. Y si la calidad de la serie está al mismo nivel que su ambición, la jugada les puede salir redonda, nos tendrá a todos enganchados sin necesidad de más publicidad. No hay ni tráiler ¡y ya estamos deseando ver la serie!

Cabe recordar que 'Fariña' se centra en el auge de los clanes de la droga gallegos durante los años 80, una época en la que la reconversión del sector pesquero había dejado a mucha gente en la estacada. Eso acabó dando pie a que el tabaco se dejase de lado en beneficio de la cocaína por parte de los contrabandistas; de esta forma, los capos gallegos cada vez tenían más poder, llegando un momento en el que Galicia estuvo a punto de convertirse en la nueva Sicilia.

La controversia se produjo cuando José Alfredo Bea Gondar, exalcalde de O Grove, logró que la jueza Alejandra Pontana ordenase el secuestro cautelar del libro porque su nombre aparece vinculado al narcotráfico. Carretero respondió apuntando que escribió sobre "hechos probados judicialmente" pero el exalcalde responde que los detalles no son correctos. "Me condenaron por blanqueo, pero no tenía nada que ver con el narcotráfico", declaró a 'Más vale tarde' y afirmó que "todo lo que cuenta Nacho Carretero en este libro es falso".

'Fariña' se presentará al público dentro de una noche temática dedicada a la historia del narcotráfico gallego y que incluirá un adelanto del resto de la serie, producida por Bambú y escrita por Ramón Campos, Gema R. Neira, Cristóbal Garrido, Diego Sotelo y el autor del libro original. Dirigen Carlos Sedes y Jorge Torregrosa (que trabajaron juntos en series como 'Gran Hotel' o 'Imperium') mientras que el reparto está liderado por Javier Rey, Tristán Ulloa, Miquel Fernández, Manuel Lourenzo, Antonio Durán Morris, Carlos Blanco, Jana Pérez, Marta Larralde y Celso Bugallo, entre otros.