'Ginny y Georgia' tendrá temporada 2: Netflix anuncia la renovación de uno de sus mayores éxitos de 2021

'Ginny y Georgia' estuvo durante varias semanas entre los títulos más vistos de Netflix, pero la plataforma no se había pronunciado sobre su continuidad hasta ahora. Por suerte, sus fans ya pueden respirar tranquilos, pues la plataforma ha hecho oficial su renovación por una segunda temporada.

La serie creada por Sarah Lampert cuenta la historia de una madre treintañera y su hija de 15 años que se acaban de mudar esperando iniciar una nueva vida, y también una más duradera, pues hasta ahora no han parado de mudarse...

We’ve got big news, peaches! Ginny & Georgia will be back for a Season 2! pic.twitter.com/77wc2rPieO