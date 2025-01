'Harry Potter y el prisionero de Azkaban' tiene un torpe agujero de guion que contradice su universo y que tenía fácil solución: seguir el libro

Aunque todas las adaptaciones de libros a películas tienen sus diferencias con el material original, la saga de Harry Potter es generalmente alabada por ser bastante fiel. Eso no evita que siempre se hayan tomado sus pequeñas libertades, como el famoso "¿Pusiste tu nombre en el cáliz de fuego?" dicho en tonos muy diferentes entre el libro y la película que los fans han apropiado como un meme.

El problema viene cuando los cambios ponen en duda las leyes generales del universo. Y esto es algo que ocurre además en la película favorita de muchos espectadores: 'Harry Potter y el Prisionero de Azkaban'. En el mismísimo comienzo, Harry está leyendo de noche debajo de las sábanas y para iluminarse usa el hechizo Lumos. Repetidas veces, además. Lo hace para ocultarse del tio Vernon cuando viene a comprobar que está dormido.

Es una escena muy vistosa y divertida, y quizás por eso en su día pasamos algo por alto: Al ser mejor de edad, Harry no debería estar usando un hechizo fuera del colegio, sea Lumos o el que sea. De hecho, un punto importante más adelante en la saga es el hecho de que Harry utiliza un encantamiento Patronus fuera del Hogwarts para defenderse, lo que arma todo un follón con el Ministerio de Magia e incluso lo somete a juicio.

Es un error de lo más torpe que podría haberse evitado emulando la escena original. En el libro, la misma escena está descrita con Harry utilizando una linterna para hacer los deberes, evitando así el uso de la magia. Los libros tampoco están exentos de este tipo de inconsistencias. Como también escribe otro usuario, en el comienzo de 'La Orden del Fénix' Harry también utiliza Lumos en otra ocasión. Sin consecuencias.

Es aquí donde cabe el debate entre usuarios. ¿Se trata de un error como tal o su uso está contemplado? Es posible que Lumos sea un hechizo de tan bajo nivel que el Ministerio no se moleste demasiado con él, pero esto también parecería una excepción muy conveniente y que desde luego no está justificada en ninguna parte. Por no hablar de que abriría el tema de cuáles hechizos están permitidos usarse y cuáles no, haciendo algo inservibles las tajantes normas del Ministerio.

