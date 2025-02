“Hay prioridades diferentes”. Los creadores de ‘The Last of Us’ explican por qué la Abby de la serie no está tan cachas como su versión poligonal

Además de si tendrán o no el valor para empezar la segunda temporada como los que jugamos al videojuego sabemos —cruzo los dedos muy fuerte—, una de las grandes preguntas que han girado en torno al regreso de la versión catódica de 'The Last of Us' desde que se anunció fue quién sería la encargada de dar vida a uno de los personajes más controvertidos y mejor escritos de la obra maestra de Neil Druckmann: la complejísima Abby.

Cuando se supo que Kaitlyn Dever se pondría en la piel de la superviviente nata y eterna rival de Ellie, el ejército de "fans literales", esos que no conciben la laxitud del concepto de adaptación, comenzaron a poner en duda las aptitudes de la actriz en lo que respecta al físico. Después de todo, Abby está MAMADÍSIMA —así, en mayúsculas—, y el físico de Dever no parecía casar al 100% en el momento del casting con el referente poligonal.

Muscular o no muscular, he ahí la cuestión

Pues bien, cuando hace un mes pudimos echar un primer vistazo en condiciones a la... ¿villana? de la temporada 2 de 'The Last of Us', confirmamos que su apariencia no será tan musculosa e intimidatoria. Para muchos ha supuesto un problema, pero para los showrunners y creadores de la serie, que Abby esté cachas es algo totalmente secundario. Druckmann, compañero de fatigas de Craig Mazin en esta ardua empresa, explicó a Entertainment Weekly el porqué.

"Necesitamos a alguien que realmente capture la esencia de esos personajes... No valoramos tanto si 'se ven exactamente como el personaje, con sus cejas, su nariz o su cuerpo'. Sea lo que sea. No es que no esté en nuestra lista de prioridades, pero está por debajo de muchas otras cosas que consideramos".

Para el bueno de Neil, la traducción de un medio activo a uno pasivo ha sido determinante para priorizar otros elementos en el casting.

"Habríamos tenido dificultades para encontrar a alguien tan buena como Kaitlyn para este papel. En el juego, tienes que jugar con ambos personajes [Ellie y Abby] y necesitábamos que se sintieran diferentes. Queríamos que Ellie pareciera más pequeña y ágil en sus movimientos, mientras que Abby estaba diseñada para jugar más como Joel, en el sentido de que es casi una fuerza bruta capaz de manejar físicamente ciertas situaciones. Eso no tiene un papel tan grande en esta versión de la historia porque no hay tanta acción violenta. Se trata más del drama. No estoy diciendo que aquí no haya acción, solo que, de nuevo, hay prioridades diferentes en la manera en que la abordamos".

Mazin redondeó así el razonamiento de su compañero.

"Personalmente, creo que aquí hay una oportunidad increíble para explorar a alguien que quizás sea físicamente más vulnerable que la Abby del juego, pero cuyo espíritu es aún más fuerte. Y entonces la pregunta es: '¿De dónde proviene su naturaleza imponente y cómo se manifiesta?' Eso es algo que exploraremos ahora y más adelante".

La segunda temporada de 'The Last of Us' llegará a nuestras pantallas el próximo mes de abril. Decir que hay ganazas es poco.

