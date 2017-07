HBO confirma que 'Big Little Lies' tendrá continuación: "Nicole y Reese pueden ser muy persuasivas"

Se veía venir desde hace meses. A pesar de que 'Big Little Lies' es una miniserie con una historia cerrada, el éxito de audiencia y de crítica, unido al deseo de las actrices por volver a sus personajes, están logrando que la segunda temporada sea poco menos que inevitable. Ahora, el presidente de programación de HBO confirma que ha pedido continuar la historia.

Casey Bloys revela que ha hablado con la autora de la novela original, Liane Moriarty, para que resuelva una forma de seguir la serie. En todo caso, asegura que la voluntad de contar más "grandes pequeñas mentiras" no significa que el proyecto esté ya oficialmente en marcha. "Primero tenemos que ver el material y si merece el tiempo de todo el tiempo. Y si es así, hablaremos de directores", declara Bloys.

Jean-Marc Vallée dirigió los siete episodios de 'Big Little Lies' pero como ya comentamos ha expresado su deseo de pasar página porque cree que no tiene sentido hacer otra temporada. El directivo de HBO es consciente de su decisión y parece compartirla en cierto modo cuando dice que "Nicole y Reese pueden ser muy persuasivas". No descarta la vuelta del canadiense aunque ya se plantea que tendrán que buscar a otros realizadores.

Recordemos que Vallée rodó 'Dallas Buyers Club' (2013), 'Alma salvaje' ('Wild', 2014) o 'Demolición' ('Demolition', 2015), es un cineasta muy solicitado y es comprensible que desee centrarse en nuevos proyectos. En cuanto a las estrellas de la serie, tampoco debe faltarles trabajo pero quizá no encuentren a menudo personajes femeninos que les permitan lucirse o que las motiven a seguir explorando sus posibilidades. Por lo que cuenta Casey Bloys, ése es el caso de al menos dos de ellas.

'Big Little Lies' estaba protagonizada por Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern, Zoë Kravitz, Alexander Skarsgård y Adam Scott, entre otros. La historia partía de la investigación de un crimen para retratar la vida de una localidad y sus habitantes, centrándose en cinco mujeres, cinco madres, sus conflictos y sus relaciones.

Moriarty ha hablado ya sobre una hipética segunda temporada: "Definitivamente hay lugares a los que ir. Creo que todo el mundo está muy entusiasmado. Pero la historia tiene que ser la adecuada. Si lo es, y si David E. Kelley [showrunner de la serie] es feliz consiguiendo el guion adecuado, entonces lo haremos". La escritora también ha manifestado que le sorprendió la adaptación de su libro ya que no incluyeron un aspecto clave en la trama, el pasado de Bonnie. Sus palabras:

"Mi primera reacción fue: ¿qué han hecho? ¿Cómo han dejado eso fuera? Pero mucha gente han dicho que podía adivinarse, que había pequeñas pistas. Está implícito en sus interpretaciones y en algunos diálogos. Creo que habría preferido tenerlo en la serie pero no voy a discutir por ello. También deja abierta la puerta a una temporada dos".

¿Qué opinas? ¿Deberían dejar la miniserie con el final que tiene o estás a favor de que la continúen?