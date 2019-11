"Hernán se va a politizar porque es a lo que jugamos en España". Óscar Jaenada

'Hernán' ha sido anunciada como la serie más ambiciosa grabada en español, siendo producida por una productora española, Onza y una mexicana como Dopamine. Rodada en localizaciones naturales y construidas en México y España, y cuenta con la empresa de efectos especiales de 'Juego de Tronos' (Game of Thrones, 2010-2019) para la reconstrucción de la espectacular Tenochtitlan, y otros lugares históricos. El actor protagonista, Óscar Jaenada estuvo presentando el piloto en Madrid y nos explicó las intenciones de su nueva serie.

P: ¿Cómo has afrontado el Papel de Hernán Cortés teniendo en cuenta la polémica asociada a la figura de los conquistadores?

Óscar Jaenada: Hay dos relatos que chocan aquí. Lo que más impresiona cuando te metes en el pastel es que lo que se cuenta aquí sobre Hernán Cortés no tiene nada que ver con lo que se cuenta allí, pero nada que ver. Yo tengo una educación catalana que no española y por ello conocía muy poco de Hernán Cortés, cuando me vine a Madrid a vivir también me di cuenta de que no se hablaba o conocía mucho sobre su figura más que fue a américa y conquistó México y que allí habían indios, salvajes o que hacían torturas y sacrificios y que vivían en chozas.

Nuestro relato estaba muy denostado, muy básico. Estudiando me di cuenta de que nada de todo eso era verdad, que Cortés una de las cosas que exigió escribir a Díaz del Castillo es sobre la belleza de Tenochtitlan. Cuando allí vivían 250.000 personas en Londres había 60.000 habitantes, era algo espectacular esa ciudad y saber eso difería bastante de lo que me habían contado a mí sobre lo que se había encontrado Hernán Cortés allí.

"Hay que dejarse de miedos y de silencio y contar la historia"

En México, sin embargo, la figura de Cortés es muy distinta a lo que hemos aprendido aquí, no se considera un tipo político ni un enviado por el rey ni nada de eso, sino que se le considera un sanguinario que vino a eliminar a los indios y eso tampoco es verdad, obviamente. Ya esa dicotomía entre dos países a 500 años, tanta diferencia a la hora de pensar sobre un hecho ya me llama la atención. Que el ministerio de cultura ponga un tuit en 2019 diciendo que no va a hablar de los 500 años de la conquista de México para no herir sensibilidades...

Son cinco siglos, ¿a quién vamos a herir? estarán todos muertos y hay algo más, hay otra razón por la que no se quiera contar, pero cada uno con su valoración y su estudio puede sacar sus conclusiones, pero hay algo que no se ha contado bien. Hay que quitarse ese miedo, acabar con ese silencio y contar quien fue Hernán Cortés, qué le pasó a él y a sus hombres y con lo que se encontraron, que al final es la historia de nuestro país y la de México.

P: ¿Crees que la serie se puede llegar a politizar, y más en el momento que vivimos en españa?

OJ: Se va a politizar, claro que se va a politizar porque es a lo que jugamos en este país, a politizar cualquier cosa. Yo he leído titulares míos con "Óscar Jaenada (a favor del separatismo de Cataluña)", entre paréntesis y luego seguir la entrevista tranquilamente. Primero que no es verdad, y después que qué cojones tendrá que ver. Ya se está politizando esto, que sea un catalán el que haga de Hernán Cortés, es todo muy hipócrita. Lo que se ha intentado y lo que yo puedo asegurar es que no hay una sola coma política. No se ha querido contar esto de forma tendenciosa.

"Hernán es una serie de historia"

Ha habido varios historiadores, entre ellos César Moeno, que estaba constantemente para dar credibilidad a lo que estábamos contando, si eso era así o no era así. Se repitieron varias tomas por algunas tonterías como que en mi sombrero, el de Cortés, había una pluma y no debía estar ahí por un motivo. Se ha intentado medir todo bastante bien.

Por supuesto, no hay ninguna intención de dejar a Hernán Cortés como un ídolo o como un villano, tan solo contar lo que pasó según los datos que tenemos y la historia que hemos recibido estos meses, tratar de ver por qué hizo lo que hizo. Vamos a buscar este arco, por qué llegó hasta aquí, todo eso ha sido el estudio, no solo de guion y de actores, sino del conjunto del equipo que va a contar historia. La prueba es que hemos vendido el producto a History Channel. Es historia.

P: Una de las polémicas de este año es si hay que pedir perdón por la conquista, después de este proceso ¿qué opinas de esta polémica?

OJ: Me da un poco igual la polémica y prefiero hablar de la serie más que dar mi opinión política personal, pero solo puedo decir que la historia está hecha a base de conquistas. Ellos solo han sufrido una conquista que fue la nuestra. Nosotros estamos hechos a base de sufrir 80.000 conquistas, pero ese resquemor que tienen ellos aún es muy latente y tendrá más que ver en cómo se toman esa única conquista.

P: Desde el punto de vista de personaje, ¿qué justificación le buscas para llegar al nuevo mundo y empezar a matar?

OJ: Hernán Cortés era un tío que siempre iba p'alante, siempre, desde que escapó de Medellín a Salamanca no miraba atrás, y algo que he descubierto es que el "quemar las naves" no solo se refiere a ese episodio en Veracruz, sino que su problema es que cuando iba hacia adelante ya no podía desandar pasos, se lo montaba de una manera muy chunga y siempre, o casi siempre tenía que ver con líos de faldas, tuvo muchas aventuras que le hicieron moverse de un lado para otro.

"Mucha culpa de que Cortés fuera un conquistador la tuvieron los líos de faldas"

Oj: No podía volver a Salamanca porque estuvo con la mujer del rector, y ya no podía poner un pie allí, luego en Cuba las mismas movidas, y acabó en Coyoacán con 40 mujeres. tenía un toc con el sexo femenino y quemaba las naves de manera muy pasional y hacía que se moviera para delante, de tal forma que una vez estaba en América no podía ir para atrás, era el único sitio que le quedaba, tenía arrojo pero por que no le quedaba otra. Era alguien avanzado política y socialmente pero se perdió un poco en otras aguas.

P: ¿Entonces fue un líder por rebote?

OJ: Líder era, pero por rebote tampoco, allá donde iba le seguían, pero tenía ese agarre de avanzar pero arrastraba con todo también.

P: A lo largo de tu carrera has elegido personajes fuertes, desde Camarón, Luis Miguel... ¿Por qué te atraen tanto y que aprendes de ellos

OJ: Hay un poco de suerte en que te lleguen estos papeles, pero también lo he salido a buscar. Para hacer de Cantinflas viajé a Estados Unidos, para el primer casting, luego a México al segundo, que me lo pagué yo a riesgo de luego vete a saber si no te lo dan y perder todo eso. Pero hay que seguirlo y lo que sí que quiero hacer son personajes en los que creo, de los que puedo aprender y que pienso que puedo enseñar gracias a ellos.

En este caso Hernán es tan atractivo en ese aspecto, el ver que tras 5 siglos tengamos una opinión tan distante sobre la misma figura es tan curioso. Sí que he tenido la suerte de estar trabajando allí justo cuando me llamaron para hacer una reunión, y si no llego a estar a lo mejor habrían llamado a otro.

P: ¿Para prepararte el papel has tenido que aprender lenguas nativas y hacer preparación física?

OJ: El tema de montar a caballo y las coreografías con espadas, más o menos pesadas, ya lo domino de otras series. No deja de ser trabajo. Lo complicado de verdad era tener datos. Normalmente tiro de documentación gráfica para ver cómo se mueven, qué desayunan, para preparar un papel acudo a familiares, amigos, me gusta tener muchos datos, aquí no había nada de eso, los únicos amigos con los que he podido contar eran los libros y los historiadores.

"Estar en la ruta de Cortés te hace empatizar con los conquistadores"

OJ: Y en eso he basado mi trabajo, en leer, leer y leer todo lo que hay sobre Cortés, ver ponencias en youtube de profesores de Universidad expertos en la conquista, tener citas y reuniones con los encargados de la serie, ir al antropológico con la directora para que nos hiciera un recorrido personal, estar en la propia ruta de Cortés...

Estar en la ruta que hicieron, en las localizaciones, es especial, porque cuando llegas es todo distinto. En Veracruz las playas eran distintas, el color es diferente, todo es distinto. Y llegas y uno nota cierta empatía con esos hombres cuando llegaron a esa tierra que no tenían ni idea de lo que se iban a encontrar, miras en la arena, detrás de los árboles. Pasamos por un asentamiento en el que estuvieron los españoles antes de una batalla con los trascartetas que acabaron perdiendo, y tras la que se llevaron prisioneros a varios de los soldados.

La preparación del papel ha sido casi sensorial

En las ruinas, en casas de las que ya solo quedaban piedras no muy altas vimos una cruz en una esquina, y nos contaron que estaba hecha con una uña de un español, durante cuatro días que sabía que le iban a sacrificar (eran algo muy normal pero a nosotros nos escandalizaría), al tocar esa cruz conectas con esas personas de otra forma. O excavar unos 30 centímetros y encontrar huesos te da la perspectiva de que fue hace poco tiempo, estar allí y vivirlo es distinto, creo que la preparación ha sido más sensorial, intentar sentir lo que ellos sintieron.

P: Cuando ves que la serie se promociona como la más ambiciosa hecha en castellano, ¿eso te da una responsabilidad, te gusta o te da miedo

OJ: Hombre, pues sí,si lo piensas, que la anuncien así acojona, pero el trabajo del artista está siempre alejado de los números y del de los que manejan el dinero.Pero también lo entiendo cuando veía la maqueta de Tenochtitlan en el antropológico me quedaba fascinado, pues luego, verlo ya con el trabajo que ha hecho Ranchito en pantalla aluciné, cuando la ví le daba al pause impresionado porque en el rodaje eso te lo tienes que imaginar y al verlo en la serie es maravilloso y eso debe ser carísimo (ríe).

P: ¿Qué opinas de que haya otra producción en marcha sobre Hernán Cortés?

OJ: Pues me parece fantástico, de hecho Javier (Bardem) ya me habló de esta miniserie cuando rodamos en Hawai con Penélope la de Piratas del Caribe, y yo estoy esperando como agua de mayo ver su trabajo y él el mío. Nos interesa mucho la historia y esta profesión por lo que estoy encantado de tener más cosas sobre este tema y más que sea Javier.