"Hicimos casting a todo actor judío sobre la Tierra". La creadora de 'Nadie quiere esto' responde a la mayor crítica hacia la comedia romántica de Netflix

El último éxito cómico de Netflix sigue perenne en el top 10 de la plataforma y con cierta polémica bajo el brazo. Si bien ha cosechado grandes críticas desde su estreno, hay a quien no le ha hecho nada de gracia el cómo retrata 'Nadie quiere esto' (Nobody Wants This) a los judíos.

No han sido pocas las voces que han clamado al respecto, opinando que la comedia perpetúa estereotipos sobre los judíos inadmisibles en «una época en la que el antisemitismo está en los niveles más altos desde el Holocausto», según la editora de Glamour Jessica Radloff. No es la única que apunta en esa dirección obligando a Erin Foster, creadora de la serie, a responder de cierta manera.

La guionista, cuya serie está inspirada en sus propias experiencias como chica "gentil" que se casa con un judío, defendió en Los Angeles Times el retrato que muestra en la serie y la necesidad de contar historias positivas, e incluso divertidas, ahora mismo:

«Creo que necesitamos historias judías positivas ahora mismo. Creo que es interesante cuando la gente se centra en "Oh, esto es un estereotipo de la gente judía", cuando tienes a un rabino como protagonistas. Un rabino joven, guay, atractivo que fuma hierba. Esa es la antítesis de cómo la gente se imagina a un rabino judío, ¿verdad?. Si hiciese a los padres en plan dos hippies en una granja, entonces alguien escribiría "Nunca he conocido a un judío como ese antes. Claramente no sabes cómo escribir a personas judías, no sabes lo que haces y eso no nos representa bien".»

Nadie quiere conversos

Hablando de los padres, Foster recuerda que estamos ante una serie de televisión: tiene que haber conflicto por algún lado y que quiso que, al igual que los padres de su marido en la vida real, Simon, los de Noah (Adam Brody) tenían que ser inmigrantes por lo diferente que es esa experiencia:

«Los padres de Simon huyeron de la Unión Soviética porque eran judíos. Esa es una experiencia muy distinta a la de alguien que ha crecido en Los Angeles, sin estar expuestos al tipo de antisemitismo al que estuvieron expuestos. Significa algo diferente. Es un tema mucho más sensible y mucho más cercano a sus corazones. Esa es la razón por la que no creo que los pares sean estereotipos. La cultura del inmigrante puede ser muy insular y temerosa de los extraños, y hay una buena razón para ello.»

Lo que le costó casi más a Foster es encontrar al actor perfecto para Noah. Antes de encontrar a Adam Brody, la showrunner asegura que «le hicimos pruebas a todo actor judío sobre la Tierra» pero que ninguno le terminó de cuajar. Y, si bien es defensora de que un actor no tiene por qué ser lo que interpreta (un gay, hetero, etc.) para ella era clave que fuese judío.

