'Juego de Tronos' 8x06: las botellas de agua son dignas herederas del café de Daenerys en la última gran pifia de la serie

'Juego de Tronos' ha llegado a su final y el desenlace está teniendo todo tipo de reacciones. Por mi parte, he quedado encantado con la forma de dar cierre a las ocho temporadas, pero eso no quita que el episodio tenga sus problemas -ojo con los spoilers a partir de aquí-. Lo que seguro que no nos esperábamos era una pifia al nivel de la taza de café de Daenerys... ¡y encima por partida doble!

Durante una secuencia esencial para determinar el futuro de Poniente podemos ver en pantalla no una, sino dos botellas de plástico de agua. Por un lado, Sam tiene una a sus pies que seguramente le vendrá bien cuando muchos se ríen de su propuesta de crear la democracia, pero es que Davos también tiene otra.

Un error de este calibre sirve para dar fuerza a aquellos que han criticado esta temporada final por ser demasiado apresurada. Como mínimo evidencia que no se ha comprobado con la debida atención durante la fase de montaje, ya que la rápida eliminación de la taza de café de 'El último de los Stark' deja claro que eliminarlo digitalmente mucho trabajo no hubiese supuesto.

Imagino que la respuesta de HBO será la misma en esta ocasión, es decir, reconocer el error y luego eliminar discretamente las botellas del montaje que estará disponible a partir de ahora.