'Julia': tráiler de la prometedora serie de HBO Max sobre la legendaria cocinera Julia Child

HBO Max continúa expandiendo su catálogo original y este mismo mes estrena 'Julia', una serie sobre la legendaria cocinera televisiva Julia Child protagonizada por Sarah Lancashire.

Con los fogones a punto

Ya vimos un vistazo a la vida de Julia Child a través de Amy Adams y Meryl Streep en 'Julie & Julia' pero HBO Max ha recuperado la figura de la chef y presentadora Julia Child para explorar un momento muy concreto de la televisión estadounidense y los cambios en la sociedad del país con los movimientos feministas a través de una nueva serie.

'Julia' no explorará los inicios de Julia Child como cocinera en Francia, si no que en principio se centrará en su ascenso como una estrella televisiva y en como esta nueva dinámica de poder afecta a lo que es un matrimonio bien avenido. Su programa, 'The French Chef' se mantuvo hasta diez años en antena, con Julia Child abriéndose camino en dos mundos tan dominados por los hombres como la cocina profesional y la televisión.

Sarah Lancashire encarnará a chef para encabezar el reparto de la serie, que también contará con David Hyde Pierce, Fran Kranz, Bebe Neuwirth, Brittany Bradford y Fiona Glascott. Los tres primeros episodios de 'Julia' llegan a la plataforma el próximo 31 de marzo, y después se emitirá un capítulo cada semana hasta completar la temporada el 5 de mayo.

David Goldfarg, responsable de 'La maravillosa Sra. Maisel', también servirá de guionista y productor ejecutivo en 'Julia' junto con Chris Keyser, el showrunner de la serie.

En principio parece que la serie será bastante fiel al momento histórico en el que se ambienta y también para con Julia Child, aunque esto signifique mostrar su faceta menos amable, ya que 'Julia' también contará con un consultor de la The Julia Child Foundation for Gastronomy and the Culinary Arts.