La temporada 5 de 'Arrested Development' comienza a grabarse en agosto y gira en torno a un crimen

Se acerca el regreso de los Bluth. Meses después de confirmarse que Netflix renovaba 'Arrested Development' para una quinta temporada, nos enteramos a través de Jason Bateman que la producción arrancará en breve; el actor publicó en Twitter una foto del hogar de la familia Bluth y anunció que el día 8 de agosto estarán en el set para grabar.

De momento no hay fecha concreta para la vuelta de 'Arrested Development', sólo que podremos verla en 2018. Sí sabemos que serán 17 episodios, que vuelven todos los protagonistas y que la historia gira en torno al misterioso asesinato de uno de los personajes secundarios: Lucille Austero, o "Lucille 2", interpretada por Liza Minnelli. Según Bateman, la temporada 5 será un "whodunit" ("¿quién lo hizo?").

Here comes trouble. The Bluths move back in on the 8th. pic.twitter.com/0PF7ZqkmWM