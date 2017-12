Las 13 escenas más impactantes de las series de 2017

Estos últimos días del año nos gusta mucho echar la vista atrás y destacar lo que nos ha parecido que es lo mejor y lo peor del año. Horas y horas de entretenimiento, de arte, de cultura audiovisual que nos han tenido a ratos distraídos y a ratos con los ojos sin perder ni un solo píxel de cada fotograma que entra en la retina. Tras haber repasado las mejores series de 2017 hoy vamos a destacar las mejores escenas de la televisión.

Así, en Espinof os presentamos la lista con las 13 escenas más impactantes, emotivas y sensacionales que nos han dejado las series de televisión durante 2017. Por supuesto: SPOILERS.

La historia de Nora ('The Leftovers')

Hay veces que no se necesitan fuegos artificiales ni dramáticos giros para que una escena se convierta en una de las más destacadas del año. Hay veces que basta con dos personas, contándose una historia y dejando al espectador decidir si lo que cuenta una de ellas es verdad o no. La historia de Nora (Carrie Coon) al final de 'The Leftovers' es una de esas ocasiones: fascinante de principio a fin y un cierre perfecto para la serie de Damon Lindelof.

"Este es el lugar malo" ('The Good Place')

El momento revelación por excelencia dentro de las comedias es cuando Eleanor (Kristen Bell) se da cuenta de que en realidad el paraíso en el que ella cree que está no es tal, sino que todo es una treta de Michael (Ted Danson) y están en el lugar malo. Un giro radical por parte de Michael Schur que hace que reanalicemos todo lo que pasó en la primera temporada y que supone un reinicio en la segunda temporada que están resolviendo bastante bien.

La muerte de Michael ('Jane the Virgin')

Estamos tan implicados en las vicisitudes de Jane Gloriana Villanueva (Gina Rodríguez) como el narrador de 'Jane the Virgin', con la desventaja de que este sabe ya por donde van los tiros y, sin revelar nada, da pistas. Con un "dije que Michael amaría a Jane hasta su último aliento", la muerte de Michael Cordero a mitad de la tercera temporada de la serie es inesperada, desoladora, giro muy de telenovela y que da la ocasión para que la trama avance unos pocos años.

El veredicto sobre el bebé de Bortus ('The Orville')

Puede que la serie no haya sido santo de mi devoción, pero hay que reconocer que Seth MacFarlane no se ha cortado al explorar ciertos temas polémicos. En el tercer episodio de 'The Orville' Bortus y su marido Klyden se enfrentaban por la decisión de este último para operar a su recién nacida hija para cambiarle el sexo. Tras un juicio en su planeta donde se ha hablado del rol del género/sexo en la sociedad, el veredicto es un momento bastante duro tanto para la tripulación como para Bortus.

El dragón zombi ('Juego de Tronos')

Vale, que levante la mano quien no a) muriese de pena al ver caer a Viserion en la gran batalla con los caminantes blancos y b) diese un gritito de entusiasmo y pavor cuando el Rey de la Noche lo resucita y zombifica... y todos ya sabemos que se va a liar bastante gorda.

Bill Potts transformada en Cyberwoman ('Doctor Who')

Los finales de temporada de 'Doctor Who' suelen poner toda la carne en el asador, más aún cuando nos encontramos con la despedida de una companion. En esta ocasión tocó echar la lagrimilla ante el adiós de Bill (Pearl Mackie), convertida mediante un sórdido plan por parte de The Master/Missy en un cyberman de Mondas (algo que ya había probado Moffat con Oswin Oswald pero con los Daleks). El momento en el que Bill descubre su nueva naturaleza es uno de los puntos más álgidos de la temporada y comienza una larga y emotiva despedida explorando la dualidad y la humanidad que le queda a la companion.

La primera entrevista con Ed Kemper en 'MINDHUNTER'

Cuando hablamos de que no hace falta grandes artificios para crear un momentazo, sino que también los diálogos pueden dejarnos con los ojos pegados en la pantalla y el estómago revuelto. La primera vez que vemos a Ed Kemper en 'MINDHUNTER' es uno de estos momentos que, además, define de qué va realmente la propuesta de David Fincher.

La soledad de Dev ('Master of none')

La segunda temporada de 'Master of none' es una joya y, como la veas en un día "malo", te puede dejar muy tocado. La historia de (des)amor de Dev (Aziz Ansari) y Francesca (Alessandra Mastronardi) a lo largo de la segunda temporada es muy delicada y preciosa. Destaca ese último episodio de la temporada, con la despedida final, el último baile al que sigue ese viaje en uber con nuestro protagonista sin saber si volverá a verla.

El ahorcamiento de la amante de Ofglen ('The handmaid's tale')

Aquí podríamos poner un "todo 'The Handmaid's tale'" o "cualquier escena con Ofglen" porque la verdad es que Alexis Bledel está que se sale durante toda la primera temporada de la serie. Uno de los momentos más soberbios de la temporada es ese desolador "juicio" y subsiguiente condena de la que, si bien ella se libra por ser fértil, su pareja no corre esa suerte. Esos últimos momentos en el viaje en furgón hasta el patíbulo son de una intensidad sobrecogedora.

El baile del Rey Sombra ('Legion')

A Aubrey Plaza le tengo un cariño especial desde que la descubrí (creo) en 'Parks & Recreation' y verla en 'Legion' como Lenny/Rey Sombra es toda una gozada. La serie de Noah Hawley es una de las más visualmente atrevidas que nos ha dado este año y Plaza protagoniza una escena absolutamente vibrante y simbólica bailando al ritmo del Feeling Good de Nina Simone.

La presentación de Bilquis ('American Gods')

Bueno, para ser justos, la gran mayoría de las presentaciones de los dioses que aparecen en 'American Gods' podrían aparecer en esta lista. De hecho estoy entre esta y la de Anansi (que, por cierto, 'Anansi Boys' acaba de ser adaptado en formato radiofónico). Pero he escogido esta de Bilquis por ser la primera y ser tan tórrida como impactante: demostrando que estamos hablando de dioses, de seres imponentes y que nosotros somos renacuajos en sus manos.

Beatrice reconoce a Bojack ('Bojack Horseman')

Una de las desoladoras tramas de la temporada 4 de 'Bojack Horseman' es la del deterioro de la mente de Beatrice, la madre de nuestro equino protagonista. Hay un episodio en concreto que es particularmente doloroso cuando nos adentramos en las memorias, cada vez más borradas y distorsionadas, de Beatrice. Este momento es uno en el que, a punto de darse por vencido, Bojack tiene uno de los diálogos más humanos y bonitos que se han escrito.

Nairobi toma el mando ('La Casa de papel')

Lo que en principio es un plan perfecto, se convierte en imperfecto por el factor humano. Se acumulan las horas en "el mayor atraco de la historia", la tensión está a flor de piel y la aparente ausencia del Profesor amenaza con provocar un motín. Tras un episodio cargado de enfrentamientos internos, es Nairobi (Alba Flores) la que decide tomar el mando del operativo.