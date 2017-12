Estamos entrando en la recta final del último mes del año y llegó esa época tan festiva como la de las listas. En ESPINOF ya hemos repasado las mejores y las peores películas del año pero ha llegado el momento de destacar lo mejor que nos ha dado la ficción televisiva. Así llega la lista de las 20 mejores series de 2017.

Si ya hicimos una lista con los mejores estrenos de la temporada pasada, ahora nos hemos reunido los editores y colaboradores de este humilde medio para elaborar esta lista las ficciones que más nos han hecho disfrutar, nos han emocionado, hecho reír, fascinado e impactado durante este año. Tanto series nuevas como las que llevan varias temporadas a sus espaldas tienen hueco en nuestro top particular.

MINDHUNTER [T1 | Netflix]

Fincher alterna su preocupación por captar las peculiaridades de la época -‘Mindhunter’ es fantástica técnicamente hablando-, tanto en lo referente a la ambientación como a la propia apariencia de los personajes, con la necesidad de crear unas bases sólidas sobre las que la serie vaya creciendo. [...] Lo dicho, sin prisas, intentando atrapar la atención del espectador a través de las relaciones de los personajes y los sólidos diálogos escritos por Penhall.

Legion [T1 | FX / FOX España]

‘Legion’ ha sido la serie que ha respondido a las plegarias de todos aquellos que ya estaban cansados de ver lo que, aunque con muchos matices, podía calificarse como más de lo mismo. Lo ha hecho además bajo la guía de Noah Hawley, el responsable de que la adaptación televisiva de ‘Fargo’ haya sido poco menos que milagrosa, así que todo apuntaba a su favor. El resultado ha sido fascinante, aunque también haya habido espacio para momentos desesperantes.

The Handmaid's Tale [T1 | Hulu / HBO España]

Una narración que viene aderezada con una impecable puesta en escena. Una aproximación estética que también tiene sus detractores por su perfección y limpieza y que a una servidora, sin embargo, le parece de lo más acertada. Y es que toda su propuesta visual gira en torno a las rojísimas túnicas y blancas cofias que lucen las handmaids. Colores granates y azulados que decoran los impolutos encuadres que convierten la hipócrita perfección de Gilead en algo todavía más turbio e inquietante.

BoJack Horseman [T4 | Netflix]

Es precisamente la introducción de los animales lo que ayuda a que ese constante balanceo entre el drama, la comedia y la reflexión funcione tan bien y afecte de forma más pronunciada al espectador. No faltan pequeños detalles a mejorar, pero esta cuarta temporada ha reafirmado a ‘BoJack Horseman’ como una de las mejores series en emisión y quizá la mejor de Netflix por mucho que no se lleve tanto reconocimiento como otras.

Juego de tronos [T7 | HBO]

El resultado de todo esto han sido siete capítulos para el recuerdo en el que los showrunners y su equipo han decidido sacar la tijera en la sala de montaje y centrar sus esfuerzos en hacer progresar las tramas a toda velocidad y en brindarnos acción y giros dramáticos de forma incesante. Diversión pura y dura. Con los protagonistas más que desarrollados a estas alturas, la opción tiene todo el sentido del mundo.

The Good Place [T1 y 2 | NBC / Netflix]

Pero una vez metidos en harina, vemos claramente qué es la verdadera ‘The Good Place’. Un mayor compromiso con los personajes, con Ted Danson en un nivel completamente nuevo, haciendo que sus pequeños tics sutiles cambien completamente el sentido del Michael que conocemos. El resto del elenco sigue aumentando de forma similar la dimensión de sus actuaciones, si antes les tenías cariño ahora les amas.

GLOW [T1 | Netflix]

Sospecho que habrá quien piense que algo así solo puede interesar a los amantes de la lucha libre o a aquellos seriéfilos que busquen propuestas de corte femenino. Haríais mal en pensar así, ya que es cierto que ambos aspectos tienen una fuerte presencia, pero aquí lo que realmente importa es que también tiene un trabajo de ambientación de primera, una puesta en escena solvente que sabe darnos momentos que reproducen la magia de la lucha libre, unos guiones muy inspirados y un fenomenal trabajo de su reparto

Master of None [T2 | Netflix]

Todo está enarbolado con una sensibilidad exquisita, una dirección soberbia y un modo de entender la comedia peculiar. Esta segunda temporada de 'Master of None' se ha reivindicado como una de las mejores comedias que existen en la actualidad y, sin duda, la mejor que tiene hoy en día Netflix en su catálogo de series originales.

The Leftovers [T3 | HBO]

Todos los manuales de guiones dicen que la acción debe mostrarse, no contarse, y viene 'The Leftovers' a demostrar que las normas están para romperse. Que si te muestra lo que le ha pasado a un personaje tiene una lectura única, y somos pasivos, pero si te la cuenta el personaje, y está interpretado con autenticidad, no sólo disfrutas del arte de contar una historia, algo tan básico y maravilloso, sino que estimula tu imaginación y te obliga a evaluar lo que has oído, la información y tus creencias; somos activos.

Twin Peaks [T3 | Showtime / Movistar Series Xtra]

Y aquí está el dilema. La nueva temporada de ‘Twin Peaks’ parece una película larga. Esto es, no es tanto la nueva temporada de la serie que todos amaron en los noventa sino la nueva película de David Lynch. Once años llevaba sin rodar. La acumulación de ideas, soluciones imaginativas y líneas de fuga mental que alberga este potentísimo inicio nos habla de un genio trabajando en su nueva obra, sea bajo el medio que sea. Si el resto sigue así, es probable que sea recordada como otra pieza memorable más de su filmografía, a la altura de sus películas más populares.

American Vandal [T1 | Netflix]

Si bien con solo la premisa puede parecer que nos encontramos con un chiste largo sobre penes y gamberrismo (aunque algo de eso hay), Tony Yacenda y Dan Perrault, sus creadores, logran realizar una serie absolutamente apasionante. Aun sabiendo que todo es falso y estamos ante una ficción, logran captar de tal modo la atención del espectador que estamos durante sus ocho episodios haciendo nuestras propias teorías y con los ojos en la pantalla queriendo saber su resolución.

Fargo [T3 | FX / Movistar Series Xtra]

La cámara se mueve para narrar, para exponer lo escrito en el guion; no hay movimientos gratuitos y cada encuadre está medido. Hay un gusto por la composición simétrica de los elementos del plano y un esfuerzo por aportar detalles que ayudan a entender a los personajes y la trama; a veces evidentes, a veces sutiles. El ritmo del montaje, la música y los actores ayudan a dar fluidez a un relato donde, a menudo, la cámara apenas se desplaza o lo hace lentamente.

Feud: Bette and Joan [T1 | FX / HBO España]

Excelentes diálogos pues, que se unen a su excelente fotografía y las cautivadores interpretaciones de su pareja protagonista. Es difícil aclarar quién está mejor de las dos. Sarandon clava la forma de hablar y la rotunda personalidad de Davis y Lange alcanza lo sublime dando cuerpo a la visión realista de la naturaleza dual, entre lo venenoso y lo frágil, de Crawford. La vida de estas actrices, sus celos y vulnerabilidad dejan en relieve las dificultades de envejecer para las estrellas femeninas.

Girls [T6 | HBO]

'Girls' no ha sido una serie fácil. Más allá de las risas que nos hemos echado con sus momentos más catastróficos, ha tenido cierta complicación seguir la peripecia de unos personajes que daban bandazos buscando eso que supuestamente hemos de encontrar so pena de convertirnos en unos fracasados: la felicidad. Como este concepto existe más en camisetas motivacionales que en la vida real, hemos sufrido y mucho con los protagonistas de la ficción.

Rick y Morty [T3 | adult swim / TNT]

No solo los protagonistas de 'Rick y Morty' son apaleados, asesinados, sustituídos y enfrentados con su lado oscuro de continuo. Por descontado, los personajes secundarios corren riesgos mucho mayores, y más te vale no encariñarte con ninguno: si algún secundrio reaparece, quizás lo haga para morir de forma horrible, dejando en ridículo a Juego de tronos y jugando con los tópicos de las series que complacen las expectativas de su audiencia.

Sherlock [T4 | BBC / Netflix]

Y es que si algo hemos aprendido ya no tanto de esta serie sino de 'Doctor Who' es que Steven Moffat es un cuentacuentos tan espectacular como tramposo. El escritor es un genio a la hora de crear tensión y de retorcer las cosas de tal manera que nos tenga en vilo ante lo imposible, pero abusa de las trampas y del "esto pasa así porque sí" cuando toca resolver. [...] Pero al igual que se ha notado los trucos del trovador, también se ha visto un mayor esfuerzo para ofrecer tres episodios vibrantes, donde no ha decaído ni el espectáculo ni el interés. Es tramposa, pero no me puedo resistir a sus encantos.

Stranger Things 2 [Netflix]

El mayor logro de 'Stranger Things 2' es ser capaz de mostrar una historia fascinante, implicarnos en ella y equilibrar ese aire de homenaje ochentero que caracteriza la serie. Sí, hay guiños y referencias muy obvios, pero están tan bien integrados en la trama y el modo de exponerlo que resulta ejemplar para series y películas que evocan a la nostalgia y la cultura popular.

The Deuce: Las crónicas de Time Square [T1 | HBO]

'The Deuce' marca tanto el estilo de David Simon que, por increíble que parezca, resulta tan difícil y densa de ver como 'The Wire' en 2004. Por aquel entonces la reina de las series de HBO era tan única en cuanto a cuidado en la producción, presupuesto y guion como no apta para el telespectador más impaciente. Una década después, la televisión ha evolucionado tanto que Simon ya no cuenta con ese as de "parece una película" en cuanto a la realización, pero sí con el del desarrollo exhaustivo de tramas y personajes.

The Punisher [T1 | Netflix]

En definitiva, la primera temporada de ‘The Punisher’ no es una renovación completa del modelo de Netflix, pero sí tiene suficiente entidad propia para disfrutarla sobremanera incluso aunque el resto de títulos no terminase de convenceros. Un reparto muy bien escogido y una adecuada forma de llevar las tramas encuentran la guinda cuando la violencia pasa a primer plano, y lo hace sin pasarse pero sin tampoco quedarse corta. Era muy difícil encontrar ese justo punto intermedio y aquí se consigue.

Ozark [T1 | Netflix]

Qué gustazo dejar de lado las expectativas y encontrar buen material. No excelente, pero lo suficientemente bueno como para pasar varias horas con uno o varios personajes, lo suficiente como para querer entenderlos y tratar de seguir su viaje con ellos. Ozark tiene un planteamiento que de primeras suena manido y aburrido, con un antihéroe como tantos que hemos visto últimamente, pero tiene la calidad necesaria más un poquito más para convertirse en una de las series tapadas del verano y una de las más consistentes de los últimos estrenos de Netflix.

Los tops de los editores de Espinof

Juan Luis Caviaro

Bojack Horseman T4

Fargo T3

Juego de Tronos T7,

Legion

Mindhunter

Preacher T2

Rick y Morty T3

Sherlock T4

The Good Place T2

The Leftovers T3

Albertini

The Handmaid's Tale

The Leftovers

Legion

Master of None T2

The Crown T2

La casa de papel

Mindhunter

American Vandal

Bojack Horseman T4

The Deuce

Mikel Zorrilla

Lucía Ros

The Handmaid's Tale

Better Things T2

Girls T6

Master of None T2

Love T2

Easy T2

Stranger Things 2

Juego de tronos T7

GLOW

Crazy ex-girlfriend T2/3

Vergüenza

Sergio Benítez

Jorge Loser

El exorcista T2

Twin Peaks: the return

Legion

The leftovers T3

Channel Zero: No end House

The Sinner

The Good Place T1/T2

Fargo T3

Feud: Bette and Joan

Mindhunter

Víctor López G.

John Tones

Twin Peaks

The Good Place

GLOW

Mindhunter

Santa Clarita Diet

Rick and Morty T3

The Handmaid’s Tale

Legion

Una serie de catastróficas desdichas

Feud

Antonio R. Jiménez

Kiko Vega