Las 18 peores películas de 2017

Tras elegir nuestras películas favoritas, es hora de seleccionar lo peor de la cosecha cinematográfica de 2017. Como ya aclaré en el anterior artículo, nos basamos en la lista de estrenos de la cartelera española, aunque en este caso la mayoría de las producciones son de este año.

A continuación encontrarás las 18 peores películas estrenadas en estos doce meses, y más abajo las listas individuales de cada editor, por si tienes la curiosidad de saber qué títulos eligió cada uno. ¿Preparado? Vamos allá...

"Una decepción constante que propone cosas pero no las explora, quedándose en el mejor de los casos en tierra de nadie y en el peor llevándonos a la desesperación por lo que está sucediendo en pantalla. Es una propuesta vacía y lo peor de todo es que lo sea cuando realmente parece que Netflix les ha dado libertad para llevar la obra original a su terreno todo lo que quisieran. Un acierto sobre el papel, pero un error si es para hacer algo tan deficiente como lo que nos ocupa.

Crítica de 'Death Note'

Una aventura vacía y superficial en la que encaja muy bien eso de "pues pasan cosas", pero no esperes que te las expliquen. Un desastre de película en el que cuesta encontrar nada inspirado más allá de escenas puntuales que en sí mismas dejan entrever lo que podría haber sido y no fue. Una propuesta incongruente que ni siquiera funciona como espectáculo visual, pues ahí falla aún más que en lo narrativo. Una pena que haya pasado esto.

Crítica de 'La torre oscura'.

El terror queda de lado en beneficio de un cine de acción genérico y la interpretación de Tom Cruise parece un mal cruce entre el Brendan Fraser de la anterior versión y un Nicolas Cage en sus horas más bajas. El libreto también tiene la culpa de que los personajes estén vacíos de todo interés y no hacen nada por evitar que la película se convierta en un ir y venir en el que casi cualquier cosa parece valer.

Crítica de 'La momia'

Crítica de 'Baywatch'

Como un remake más de obras procedentes de oriente, la conversión ha dejado daños colaterales que ya no sorprenden, porque hemos vivido metamorfosis similares en las últimas décadas. Lo primero que salta a la vista es que la adaptación ha seguido un proceso de limpieza en el más amplio sentido. Se ha limado la violencia, se han limado las implicaciones filosóficas de la naturaleza del ser humano/robot y se ha limado la complejidad de la historia para no complicar demasiado a las inteligencias no artificiales. Una pena que sus líneas de diálogo forzadas y sus personajes a medio cocer, hacen que incluso parezca que Takeshi Kitano tan sólo pasaba por allí.