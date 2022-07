'Mentes criminales' confirma su regreso: los protagonistas del drama policíaco se reúnen para una nueva serie

La Unidad de Análisis del Comportamiento del FBI vuelve a funcionar tan solo dos años después de su cierre. Joe Mantegna ha confirmado el regreso de 'Mentes criminales' para una nueva serie que comenzará a rodarse este próximo agosto.

Paramount+ ha dado luz verde a este regreso del procedimental policíaco, que llevaba ya desarrollándose desde febrero de 2021. Constará de una nueva temporada de diez episodios y reunirá a parte del reparto principal de la serie. O, al menos, de los que duraron hasta la temporada 15.

Así, junto a Joe Mantegna como David Rossi, se ha confirmado la presencia de Kirsten Vangsness como Penelope, Adam Rodriguez como Luke Alvez , A.J. Cook como J.J., Aisha Tyler como Tara Lewis y Paget Brewster como Emily Prentiss. También vuelve Erica Messer como showrunner.

A falta de que Paramount+ de más detalles de este regreso, no está del todo claro si este será más como una nueva serie o como una temporada 16. Lo que sí que parece y recogen medios como Variety, es que dejarán de lado el estilo procedimental para enfocarse en un caso a lo largo de los diez episodios.

