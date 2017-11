'Mindhunter': Netflix da luz verde a la segunda temporada del trepidante thriller criminal

Hace unas semanas, [David Fincher](https:/1. /www.espinof.com/directores-y-guionistas/david-fincher-revela-la-trama-de-la-temporada-2-de-mindhunter-y-por-que-no-le-interesa-marvel) comentaba que ya tenía todas las ideas para una segunda temporada de la excelente 'Mindhunter', una de las sorpresas de este año en Netflix, pero la cadena aún no había dado el paso oficial. Si te gustó la primera entrega del drama criminal, te alegrará saber que el gigante televisivo acaba de anunciar que habrá una segunda parte.

El thriller ha sido un éxito masivo entre público y crítica desde que se estrenara en octubre, obteniendo una calificación de 96 por ciento en Rotten Tomatoes. Aún no hay información confirmada sobre el reparto para la Temporada 2, sin embargo, salvo que se produzca un cambio drástico relacionado con los actores principales, de momento, podemos suponer que los intérpretes principales de la primera Temporada estarán de vuelta.

David Fincher comentaba que tenía planes a largo plazo para la serie, deseando llegar al menos a hacer cinco temporadas con esos mismos personajes, pero no daba nada por hecho. Por lo pronto la siguiente se centrará en los asesinatos de los niños de Atlanta, una investigación a sobre al menos 28 asesinatos de afroamericanos, incluyendo niños, adolescentes y adultos, que tuvieron lugar entre 1979 y 1981. Es de esperar que ahonde en la figura del asesino BTK, que se iba introduciendo en las escenas pre-créditos de cada episodio.

Netflix no ha dado la fecha de lanzamiento de la continuación de 'Mindhunter', pero es de esperar que llegue antes de finales de 2018. Recordamos que la serie está basada en el libro de John Douglas, que narra algunos de los indescriptibles casos de asesinos en serie de su carrera de 25 años, que fue la inspiración para el personaje de Jack Crawford en 'El silencio de los corderos' (The Silence of the Lambs, 1991)