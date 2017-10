David Fincher revela la trama de la temporada 2 de 'Mindhunter' y por qué no le interesa Marvel

'Mindhunter' es uno de los grandes estrenos de la temporada y si has empezado a verla (o la has terminado ya) habrás comprobado que es una serie extraordinaria. Una historia sobre detectives y criminales muy diferente a lo que estamos acostumbrados, de lo mejor que se ha hecho en televisión en los últimos años.

Consta de diez episodios y es tan interesante que, si tienes el tiempo libre necesario, te engancha hasta que necesitas verla entera. Uno de los principales responsables de 'Mindhunter' es el cineasta David Fincher, director de cuatro capítulos y productor de la serie, que Netflix renovó antes de su estreno. En una reciente entrevista, Fincher ha desvelado los primeros detalles de la segunda temporada.

Ambientada a finales de los años 70, 'Mindhunter' explora los orígenes de la investigación psicológica de criminales en el FBI. Jonathan Groff y Holt McCallany interpretan a un par de agentes que entrevistan a asesinos en serie para intentar obtener información que les ayude a resolver casos abiertos y atrapar a otros psicópatas. Hablando sobre la música de la serie en Billboard, Fincher dice lo siguiente:

La investigación a la que se refiere Fincher se centra en al menos 28 asesinatos de afroamericanos, incluyendo niños, adolescentes y adultos, que tuvieron lugar entre 1979 y 1981. Si quieres saber más sobre el caso puedes hacer clic aquí. De momento, Fincher no ha aclarado de qué modo estará implicado en la segunda temporada de 'Mindhunter' aunque es de suponer que al menos seguirá involucrado como productor.

Por otro lado, David Fincher se ha referido al estado actual de la televisión y destaca la libertad creativa que permite Netflix, lo cual le lleva a recordar el cine de los años 70, donde los estudios apostaron más por confiar en los directores. Por este motivo no está interesado en lo que hace Marvel aunque, en realidad, sólo es un ejemplo y podría haber dicho 'Star Wars' o cualquier otra franquicia de Hollywood o una serie que requiera una estructura narrativa tradicional. Sus palabras:

Hay un grupo muy grande de gente con talento que no sienten que haya mucha sustancia en trabajar para Marvel. Y creo que si puedes prepararles un terreno que sea reflexivo, adulto, interesante, complejo, historias estimulantes, y averiguas formas para introducirles, hay oportunidad de algo diferente que no está enlazado y atado en tres actos. O algo que no necesita durar entre 22 minutos y media hora o tener un cliffhanger. Creo que es una época excitante. No creo que debamos ir pensando cosas como "la era dorada de la televisión ha terminado" o "El cine apesta".