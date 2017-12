NBC insiste con 'The IT Crowd' y anuncia una nueva adaptación de esta joya británica

Para el fan de algo pocas frases dan más miedo que la de "van a hacer un remake de tal", con esa plegaria de "por favor, que lo hagan bien" repitiéndose como un mantra. Pero hay caso que no es que den miedo, sino pánico absoluto cuando vemos que NBC sigue queriendo hacer la adaptación americana de 'The IT Crowd', una de las sitcoms más desternillantes que ha parido el siglo XXI.

Afortunadamente parece que en esta ocasión quieren hacerlo bien ya que, según Variety, van a contar con Graham Linehan, el creador de la serie, para que escriba y produzca esta nueva adaptación. Por si no lo conocéis, 'The IT Crowd' comienza cuando Jen, una mujer que no tiene ni idea de ordenadores, es contratada para supervisar a los dos informáticos de una empresa, carentes de habilidades sociales y muy nerds en general.

Estrenada en 2006, casi podríamos hablar de 'The IT Crowd' como un referente del que beben series como 'The Big Bang Theory', sobre todo en ese retrato del choque entre "chica normal en un mundo de frikis". Es una serie absolutamente desternillante de la que nos despedimos hace ya cuatro años tras cuatro temporadas demasiado cortas y un especial.

Esta adaptación, de la que no se sabe mucho más, marca el tercer intento por parte de NBC de llevar la serie al público estadounidense. En 2007 se produjo un piloto protagonizado por Joel McHale que nunca se emitió a pesar de haberse anunciado la primera temporada. Años más tarde Bill Lawrence, creador de 'Scrubs', estuvo adscrito a un nuevo remake que se quedó de nuevo en papel mojado. A ver si a la tercera, que solo por el hecho de tener a su creador a bordo ya hay algo de esperanza, va a la vencida.