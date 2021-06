Netflix cancela 'Grand Army': la serie adolescente se queda en una única temporada

Hoy en un nuevo episodio de series que cancela Netflix en cuanto te descuidas tenemos el caso de 'Grand Army', que se estrenó sin demasiado bombo allá por octubre de 2020 y cuya primera temporada será la única que veamos, según Variety.

Creada por Katie Capiello tomando como base su obra de 2013 'Slut: The Play', la serie sigue a cinco estudiantes en el mayor instituto público de Brooklyn. Si bien la ficción no inventaba la rueda en cuanto a ficciones adolescentes, no tuvo mala acogida entre la crítica, sobre todo por el reparto.

Los nueve episodios con los que se ha quedado la serie tenía un reparto formado por Odessa A’zion como Joey Del Marco, Odley Jean como Dominique Pierre, Amir Bageria como Siddhartha Pakam, Maliq Johnson como Jayson Jackson, Amalia Yoo como Leila Kwan Zimmer, Alphonso Romero Jones II como John Ellis, Brittany Adebumola como Tamika Jones, y Crystal Sha’re Nelson como Tor Sampson.

Con la maquinaria que tiene Netflix en marcha de series, y sobre todo de adolescentes/institutos/whatever (ahí tenemos que esta mañana hemos hablado de 'Yo nunca'), no creo que se vaya a echar excesivamente de menos.