Netflix cancela 'The OA' tras dos temporadas como una de las series de culto de la plataforma

No habrá una tercera temporada para 'The OA'. Netflix ha decidido no renovar la serie de culto que ha mantenido en vilo a una buena legión de seguidores durante un par de años.

Se acabó lo que se daba

La noticia llega apenas cuatro meses después del estreno de la segunda temporada el pasado mes de marzo. Lo cierto es que la creación de Creada Brit Marling y Zal Batmanglij ha estado siempre en el punto de mira de los más críticos, tratándose de un producto que no ha dejado indiferente a nadie.

"Estamos increíblemente orgullosos de los 16 capítulos fascinantes de 'The OA', y estamos agradecidos a Brit y Zal por compartir su audaz visión y por realizarla a través de su increíble arte", afirmaba Cindy Holland, vicepresidenta de contenido original de Netflix. "Esperamos trabajar con ellos nuevamente en el futuro, en esta y quizás en otras dimensiones".

Netflix tiene una tasa de renovación relativamente alta entre las dos primeras temporadas, aproximadamente del 80%, y ese umbral aumenta significativamente después de las segundas temporadas. Pero a medida que las series se vuelven más caras para la plataforma, el costo frente a la audiencia se analiza mucho en la toma de decisiones de renovación proceso. La mayoría de los programas con guiones originales de Netflix duran dos o tres temporadas.

En 'The OA', Marling interpretaba a una mujer ciega desaparecida durante siete años. Cuando de repente aparece viva, puede ver, tiene cicatrices inexplicables en la espalda y se refiere a sí misma como OA. En lugar de explicarles los detalles a su familia o a las autoridades, ella revela sus secretos a unos pocos lugareños y les cuenta su historia de vida y buscará su ayuda para encontrar a otras personas desaparecidas.