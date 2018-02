Netflix pone fecha a la temporada 4 de 'Unbreakable Kimmy Schmidt' y renueva 'Grace and Frankie'

Para todos los que estamos ya en pijama, porque los valentines no son nuestro puto fuerte de la vida ya tenemos un par de alegrías para el cuerpo que nos trae Netflix. Y es que la plataforma ha hecho un par de anuncios interesantes como es la fecha de estreno de la cuarta temporada de 'Unbreakable Kimmy Schmidt' y la renovación de 'Grace and Frankie' por una quinta.

Poco menos de un mes (la cuarta temporada se estrenó el 19 de enero) ha esperado Netflix para decidirse con la ya veterana comedia "geriátrica" creada por Marta Kauffman y protagonizada por la extraña pareja formada por Grace y Frankie, a las que la vida (y sus ex maridos) han forzado a vivir juntos pese a tener poco en común.

'Grace and Frankie' básicamente es un toma y daca entre Jane Fonda y Lily Tomlin bastante divertido y cada año ha recibido alguna que otra nominación a los Emmy y otros premios de la industria. Para la quinta temporada, se ha anunciado la presencia de RuPaul en un papel de "adversario".

🛑STOP🛑... in the naaaame of Season 4! Part 1 streams May 30th! pic.twitter.com/ey0mHQ5DDM