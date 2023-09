Netflix pone fecha de estreno al regreso de La Casa de Papel: el nuevo tráiler de 'Berlín' desvela cuándo volveremos al universo creado por Álex Pina

Netflix acaba de desvelar cuándo podremos ver 'Berlín', la esperada precuela de 'La casa de papel' centrada en el personaje interpretado por Pedro Alonso. La plataforma de streaming ha fijado su fecha de estreno para el próximo 29 de diciembre mediante el lanzamiento de un nuevo tráiler de la serie creada por Álex Pina.

Sorprende la fecha elegida por la plataforma, pero se ve que en Netflix han querido respetar su promesa de que 'Berlín' se estrenaría en 2023. Y es que básicamente han apurado hasta el que seguramente sea el último día del año en el que se lance alguna producción original de la plataforma.

Los nuevos acompañantes de Berlín

Anunciada a bombo y platillo unos días antes del estreno de los últimos episodios de 'La casa de papel', 'Berlín' promete contar uno de los robos más extraordinarios llevado a cabo por este personaje. En esta ocasión, Pedro Alonso estará acompañado por Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández y Joel Sánchez.

Además, Alonso no será el único actor de 'La casa de papel' que reaparece en 'Berlín', pues Itziar Ituño y Najwa Nimri volverán a dar vida a Raquel Murillo y Alicia Sierra. Y no descartemos que haya alguna que otra sorpresa, porque al menos a mí se me hace raro que la serie no cuenta con al menos algún cameo de Álvaro Morte...

