Netflix renueva 'Otra Vida': la serie de Katee Sackhoff tendrá segunda temporada

El drama espacial de ciencia ficción que protagoniza Katee Sackhoff 'Otra vida' (Another Life) regresará para otra ración de aventura y ciencia ficción. Netflix ha encargado una segunda temporada de 10 episodios de la serie del productor Alias Grace a través de su compañía Halfire Entertainment.

El comienzo de la producción está programada para 2020 en Vancouver, Canadá. y la noticia ha saltado gracias a la propia Sackhoff, qien ha revelado la renovación en las redes sociales.

I have the most exciting news! Another Life is coming back for Season 2 on @Netflix! Can’t wait to see you all back in space❤️❤️👽🚀 #AnotherLife @NXOnNetflix pic.twitter.com/PUSFwJbIuF