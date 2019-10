Todos los estrenos de Netflix en noviembre 2019: llegan 'El irlandés' y 'Hache', regresa 'The Crown' y más

Noviembre ya está a la vuelta de la esquina y las diferentes plataformas de streaming van anunciando qué novedades podemos esperar de ellas. Ahora es el turno de Netflix España, quien ya ha dado a conocer lo que llegará a la plataforma a lo largo de esos 30 días.

A continuación vamos a repasar todas las novedades de Netflix en noviembre de 2019. Entre ellas sobresale 'El irlandés', el ansiado largometraje de Martin Scorsese, 'Hache', la nueva serie española de la compañía o el regreso de 'The Crown', pero hay opciones para todos los gustos.

Todas las series y programas que llegan a Netflix

'Hache'

Nueva serie española de Netflix con Javier Rey y Adriana Ugarte en los papeles principales. Es un thriller basado en hechos reales situado en Barcelona durante los años 60 del siglo pasado. Todo arranca cuando una prostituta en apuros conoce a un importante criminal vinculado al tráfico de drogas...

Estreno 1 noviembre

'Somos la ola'

Nueva serie alemana de Netflix alrededor de un grupo de adolescentes que ansían un futuro mejor y para conseguirlo ponen en marcha un movimiento político. Al frente del mismo está un alumno nuevo en la zona que consigue que se unan a la causa cuatro inadaptados, pero pronto la cosa empieza a salirse de madre...

Estreno 1 noviembre

'The Movies that Made Us'

Spin-off de la exitosa serie 'The Toys that Made Us' dedicado al séptimo arte. Aquí se repasará el impacto en la cultura popular de cintas como 'Dirty Dancing', 'Jungla de cristal', 'Solo en casa' o 'Los cazafantasmas'. En concreto, la primera temporada consta de cuatro episodios.

Estreno 29 noviembre

'Levius'

Nuevo anime de Netflix basada en el popular manga de Haruhisa Nakata. Se trata de una ucronía que nos propone un mundo en el que la tecnología ha evolucionado gracias al vapor y no a la electricidad. Allí el principal deporte es el boxeo mecánico, donde cambiar ciertas partes del cuerpo de los luchadores pueden ser claves para que se lleven la victoria.

Estreno en noviembre

'Atípico' T3 : 1 noviembre

: 1 noviembre 'Queer Eye: We're in Japan' : 1 noviembre

: 1 noviembre 'Seth Meyers: Lobby Baby' : 5 noviembre

: 5 noviembre 'The End of the F***ing World' T2 : 5 noviembre

: 5 noviembre 'Greenleaf' T4 : 6 noviembre

: 6 noviembre 'Busted!' T2: 8 noviembre