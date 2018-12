Las 11 mejores películas de Netflix en 2018

Ha sido un año de polémicas, guerras entre plataformas, esperanzadores anuncios y fusiones inesperadas. Centrándonos en la plataforma roja, 2018 ha sido un año de contrastes en Netflix, donde han convivido auténticos atentados cinematográficos como 'Extinción', descorazonadores descarrilamientos como 'Noche de lobos' y propuestas atractivas que no terminaban de cuajar, como 'Mute' o 'Aniquilación', dos largometrajes muy esperados que han gustado menos de lo que deberían.

Afortunadamente, en ocasiones han dado en el clavo, como en el caso de estas once películas destacadas que a nuestro juicio han sido las más reivindicables de este 2018 que ya se va.

Adam Sandler: 100% Fresh

Una cima tan emocionante como inesperada que logra que los momentos más groseros parezcan lo que quizás han sido siempre. En él y en nosotros. Mecanismos de defensa ante la vulnerabilidad. El regreso de Sandman a las tablas después de más de veinte años es una obra maestra y la primera recomendación humorística que se me viene a la cabeza a la hora de recomendar algo de Netflix.

Un gesto estúpido e inútil

Si tragedia más tiempo es igual a comedia, tragedia más tiempo más Chevy Chase es igual a tragicomedia. Con 'Un gesto estúpido e inútil', el director de comedias (más o menos) underground David Wain consigue su mejor película con la recreación de cómo se gestó National Lampoon a través de unos recursos narrativos llenos de personalidad. El 'Boogie Nights' de la nueva comedia americana acierta de lleno con el recurso visual, las viñetas que narran una ruptura, la entrega de Forte y el resto del reparto y, oh dios, esas audaces visitas a los sets de dos comedias históricas. Excelente.

The Night Comes for Us

'The night comes for us' es una auténtica locura que bien podría haberse titulado Seis mares y una pequeña dama. Salvaje, violenta, demencial, sangrienta y brutalmente explícita. Es la fiesta por la que nadie apostaba y donde mejor lo puedes pasar en una noche aburrida. Firme candidata a peli más redonda de Netflix en todo lo que llevamos de año. La leche.

La balada de Buster Scruggs

La nueva película de los hermanos Coen, el western / antología 'La balada de Buster Scruggs' es una especie de revisitación artística de 'Mil maneras de morder el polvo' en clave de arte y ensayo, pero en realidad se trata de una carrera resumida en media docena de historias en las que se dejan ver todos los Coen: los divertidos, los absurdos, los geniales, los musicales los excesivos y los aburridos.

¡Game Over, tío!

Parece que nadie se ha dado cuenta, pero a la hora de presentar comedias, Netflix tiene un ojo superior al resto. Este Die Hard full retard es una de las más desternillantes chorradas que te puedes encontrar en la plataforma. Vulgar, grosera y contundentemente sangrienta. Justo lo que necesitas.

El apóstol

Tan radical es 'El apóstol' que nada funciona como cabría esperar. La acción más dramática parecería sacada de unas recreaciones de algún canal de historia influenciado por 'El bosque' de no ser por la hermosa grandilocuencia de muchos de sus pasajes. La acción más fantástica está más comedida de los esperado y la acción pura y dura se muestra con cuentagotas, funcionando casi como reanimador.

Al otro lado del viento

El testamento de Orson Welles también es el de una era y una forma de hacer cine. Lo curioso, lo realmente alucinante del asunto, es lo moderna que resulta la forma de narrar la historia. 'Al otro lado del viento', con ese formato making-documental-found footage, y los personajes que viven en ella, también podría ser la historia definitiva de Netflix.

Cam

'Cam' ha resultado ser toda una sorpresa. Una sorprendente historia de ambición online que deriva en un thriller de horror del presente futuro. Una vez más, Blumhouse se muestra más certera desde la discreción.

El rey proscrito

'El rey proscrito' es el primer intento medieval de la plataforma, pero además, es la nueva película del director de la muy respetada 'Comanchería'. Precipitada por momentos, pero un soplo de aire fresco si nos atenemos a las aventuras de época que van llegando a las salas de cien durante estas últimas semanas. Al menos aquí hay honestidad.

La mujer más asesinada del mundo

Ha habido muchos intentos de volver al giallo, y es posible que estemos ante uno de los más logrados y auténticos. Nada raro si tenemos en cuenta que estamos ante una coproducción belga, que de esto del arte clásico de asesinar en pantalla sabe un rato. Una forma inmejorable de adelantarse en el Gran Guiñol.

Roma

Protagonista indiscutible de la polémica infinita sobre si el cine está muriendo y no llega a las salas, voy a permitirme el lujo de criticar a la triunfadora del último festival de Venecia. 'Roma', hermosa, perfectamente ejecutada, peca de un exceso de autoindulgencia que se permite que Cuarón, virtuoso como pocos, utilice su pericia técnica para, sencillamente, manipular al espectador. Duele, sí, pero porque te meten los dedos en los ojos.