"Netflix la veía como un reemplazo de Stranger Things". El showrunner de 'Esta mierda me supera' explica por qué se canceló la serie

Netflix anunció el pasado mes de agosto la cancelación de 'Esta mierda me supera'. La plataforma ya había encargado una segunda temporada, pero las circunstancias creadas por el coronavirus hicieron que no les compensara. Ahora el showrunner y cocreador de la serie Jonathan Entwistle ha explicado a fondo los motivos de su cancelación en una charla con Insider.

Los motivos de su cancelación

Lo primero que ha querido dejar claro Entwistle es que ya había otros problemas que hacían difícil la continuidad de la serie como una inminente huelga de guionistas que les hizo trabajar en los guiones de la temporada 2 con incertidumbre de si tendrían que parar de forma repentina, aunque también que el coste se iba a disparar por las medidas de seguridad necesaria:

Necesitas entre 5 y 10 millones de dólares por temporada para costear los equipos de protección, las pruebas y los cambios sistémicos para hacerlo más seguro.

Además, Entwistle señaló que "teníamos una increíble cantidad de espectadores para una serie de este tamaño", pero eso es algo que no impresionó a Netflix, seguramente por la diferente perspectiva que tenían de 'Esta mierda me supera':

Creo que uno de los problemas que tuvimos con Esta mierda me supera fue que, en muchos sentidos, yo la considerada como una serie pequeña para un público de nicho, y ellos lo veían como un reemplazo para 'Stranger Things'. Creo que, cuando miraron el aspecto económico, la serie resultó más cara de lo que ellos creían que merecía la pena.

Todo ello llevó a la cancelación de la serie y entonces Entwistle pidió a Netflix la posibilidad de remontar el final de la primera temporada para que se sintiera menos como un cliffhanger, pero no tuvo éxito: "les dije: ‘¿Podéis dejarme remontar los dos últimos planos para que no haya diálogo? Pero no me dejaron”.

Para complicarlo todo más, Entwistle desveló que Netflix le había comentado al renovarla por una segunda temporada que debía ser el final de la serie: "cuando encargaron la segunda temporada, nos dijeron que iba a ser la temporada final, así que estábamos escribiéndolo hacia un final que ya habíamos planeado".