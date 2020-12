No habrá reboot de 'Lizzie McGuire': Hilary Duff confirma que en Disney+ no hay sitio para un proyecto "honesto con quién sería Lizzie hoy"

Hilary Duff no volverá a interpretar a Lizzie McGuire. Al menos de momento. La actriz ha confirmado que el reboot de la serie que estaba preparando Disney+ ha sido cancelado. Algo que por otro lado se esperaba, debido a una serie de circunstancias que se han ido acumulando desde que en 2019 se supo del proyecto.

Aunque se habla de reboot, en realidad esta nueva 'Lizzie McGuire' iba a ser una secuela de uno de los grandes hits de Disney Channel. Esta vez reflejando el día a día de la dicharachera muchacha en su edad adulta. Un planteamiento que, según se rumoreó hace unos meses, no debió hacer mucha gracia en la plataforma tal y como se ha terminado perfilando.

Unas diferencias creativas que empezamos a saber en enero cuando Terri Minsky, la creadora de la serie original y showrunner de esta, abandonó la producción. En aquel tiempo un representante de Disney alegó que necesitaban «moverse en una dirección creativa diferente» y que pondrían «una nueva lente en la serie».

Un mes después, la propia Hilary Duff confesó su deseo de que esta serie pudiese moverse a Hulu, al igual que 'High Fidelity' y 'Love, Victor', la serie basada en 'Love, Simon'. Ambas series fueron anunciadas para Disney+ pero terminaron en la otra plataforma debido a su contenido más adulto. Esas restricciones a la calificación por edades estaba matando la idea que tenía la serie.

No hay sitio para adultos

La actriz argumentaba, con razón, que el día a día de una mujer de treinta años no podía contarse de la misma manera que las desventuras de una preadolescente. Algo que parece no tener claro Disney+: la gente madura. Finalmente, a pesar de todos los esfuerzos, no ha podido ser. Así lo comunicaba Duff vía Instagram:

Me siento muy honrada por tener al personaje de Lizzie en mi vida. Ella ha causado un impacto duradero en muchos, incluyéndome a mí misma. Ver la lealtad y el amor de los fans hacia ella, hoy en día, significa mucho a mí. Sé que los esfuerzos y conversaciones lo han hecho todo intentando que funcione el reboot, pero lamentablemente a pesar de todos los esfuerzos, no va a ocurrir. Quiero que todo reboot de Lizzie sea honesto y auténtico con quién sería Lizzie hoy. Es lo que el personaje merece. Podemos tomar un momento para llorar por la mujer asombrosa que habría sido y las aventuras que hubiéramos vivido con ella. Estoy muy triste pero prometo que todo el mundo intentó lo mejor y que los astros no se alinearon. Pero hey, de esto está hecho el 2020.

La verdad es que es una pena que la marca Disney+ y su modelo familiar esté fagocitando, quizás demasiado, el tono de sus obras originales. No sabemos, eso sí, qué impedía convertir esta serie en original de Hulu al igual que ha pasado con otras producciones. Lo que sí que podemos pensar es que la compañía se vino un poco arriba planificando las series originales de la plataforma familiar antes de tener en cuenta que lo mismo no tenían hueco en ella tal y como la han diseñado.