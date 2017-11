"No hay vuelta atrás": la temporada 2 de 'The handmaid's tale' ya tiene fecha de regreso

Ha sido una de las series relevaciones de todo 2017. Ganadora de ocho premios Emmy, incluyendo Mejor serie, Mejor actriz principal para Elisabeth Moss, Mejor secundaria para Ann Dowd y Mejor estrella invitada para Alexis Bledel. Si todavía no sabéis de qué serie estoy hablando lo mismo habéis estado en una cueva durante este año ya que 'The Handmaid's tale' es de lo mejor que le ha pasado a la televisión en años con una primera temporada que adaptaba la novela de Margaret Atwood.

Hulu no sorprendió hace unos meses cuando renovó la adaptación de 'El cuento de la criada' por una segunda temporada. La serie creada por Bruce Miller es su serie de mayor éxito y ha captado la atención de gran parte del sector televisivo. La incógnita que nos quedaba era, entonces, la fecha. Hulu acaba de anunciar que la segunda temporada de 'The Handmaid's Tale' llegará a su plataforma en abril de 2018 (y suponemos que en España a través de HBO en esa misma fecha).

No turning back. Season 2 of The #HandmaidsTale returns April 2018, only on @hulu. pic.twitter.com/yPcPQY8hxJ