Que Netflix estrene una serie de tapadillo no es novedad. Que esta sea de Hirokazu Koreeda dice mucho del sinsentido en la promoción de la plataforma

No se puede negar que haya algo relativamente llamativo en la política de promoción de Netflix con sus estrenos. De algunas sabemos hasta el color de los cordones de su protagonista meses antes del estreno, otras se anuncian con bombo y platillo para después nunca más saberse... y luego hay otras que llegan sin hacer nada del ruido que, en otras ocasiones, se merecería.

Esta semana, sin ir más lejos, tenemos 'La vida mentirosa de los adultos', la nueva serie de Elena Ferrante ('La amiga estupenda') o 'Cowboy de Copenhague', de Nicolas Winding Refn, con promoción somera. Pero es que la semana que viene, la plataforma estrena nada menos que una ficción de nueve episodios creada, escrita y dirigida por Hirokazu Koreeda, ganador de la Palma de Oro por 'Un asunto de familia' y uno de los directores más aclamados de la actualidad.

Así es 'Makanai: la cocinera de las maiko'

Así, lo nuevo del director de 'Broker', una de las mejores películas de 2022, es 'Makanai: la cocinera de las maiko', que se estrena el 12 de enero de 2023. Una serie basada en el manga de Aiko Koyama 'Maiko-san chi no Makanai-san' y que protagonizan una cocinera y una aprendiz de geisha.

Nana Mori y Natsuki Deguchi encarnan a nuestras protagonistas en una serie que sigue a Kiyo, quien con su amiga Sumire pone rumbo a Kioto para perseguir su sueño de convertirse en una maiko (aprendiz de geiko). Sin embargo, cuando es rechazada y está a punto de volver a casa, es contratada como makanai, una cocinera que atiende las casas de las futuras geishas. Mientras, su amiga Sumire se va convirtiendo con rapidez en una maiko tan bella como afamada.

El reparto principal se completa con Aju Makita, Kairi Jo, Momoko Fukuchi, Kotoko Wakayanagi, Kotona Minami, Lily Franky, Yukiya Kitamura, Toshinori Omi, Kanji Furutachi, Keiko Toda, Kayoko Shiraishi, Keiko Matsuzaka, Ai Hashimoto, Mayu Matsuoka, Arata Iura y Takako Tokiwa. Ayundando a Koreeda en dirección y guion se encuentran Megumi Tsuno, Hiroshi Okuyama y Takuma Sato.

Un nuevo caso "Chazelle"

Como digo, no es la primera vez que la serie de un director de cine importante se va a estrenar de tapadillo en Netflix. Ya en su momento llamó la atención el caso del oscarizado Damien Chazelle ('LaLaLand') con 'The Eddy', que se estrenó en mayo de 2020 y pasó francamente desapercibida (otra cosa es que las críticas no acompañaron).

También hay que reconocer que, fuera del círculo cinéfilo, el nombre de Koreeda lamentablemente no llama tanto la atención como nos gustaría... pero aun así me parece un sinsentido el poco interés en promocionar la obra de un director prestigioso.

Sin embargo, esto está en la línea de Netflix. Más interesada en estrenar mucho y ver qué pasa que en gastar en publicidad porque, como pasa con Coca-Cola, ya no necesita darse a conocer: todo el mundo los conoce. El tener grandes nombres haciendo series o películas es un añadido más para reclamar a fans de tal o cual.

Tampoco es que estas cosas de marketing no les funcione. El año pasado comprobamos perfectamente cómo las dos nuevas series de Ryan Murphy ('Dahmer' y 'Vigilante') llegaban a Netflix prácticamente por sorpresa, separadas unas semanas entre sí y proporcionando el pelotazo que llevaba rogando la plataforma desde el fichaje multimillonario del productor.

Tampoco es que en otras plataformas no pase y, de hecho, si bien antes se anunciaba a los cuatro vientos que tal serie es del director de bla, la cada vez más habitual confluencia entre cine y televisión hace que sea menos especial. Aún así el espectro es amplio, desde celebérrimas series como la 'Mindhunter' de David Fincher hasta la ignorada 'Crisis en seis escenas' de Woody Allen (de la cual el director ya adelantó la catástrofe).

Esto corre el peligro de que, si no te sale en el carrusel o navegues en lo más recóndito del catálogo no te enteres de que ha salido lo nuevo de alguno de nuestros guionistas/directores preferidos. Mientras den un exitazo de vez en cuando que nadie se espere seguiremos viendo estrenos demasiado tapados como este.