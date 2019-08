'El señor de los anillos': estas son las líneas rojas que Amazon no puede pasar en su adaptación de Tolkien

Amazon ha realizado una inversión multimillonaria para que 'El señor de los anillos' se convierta en el gran éxito que necesita para que su plataforma de streaming se asiente como una auténtica competidora para Netflix, llenando así de paso el vacío dejado por 'Juego de Tronos'. Por el momento no hay fecha de estreno para el estreno de la primera temporada, pero sí que vamos conociendo poco a poco más detalles de lo que nos espera.

Lo que está prohibido cambiar

Una de las personas contratadas por Amazon para llevar a buen puerto la serie es Tom Shippey, erudito en la obra de Tolkien. De él vienen las nuevas informaciones que han salido a la luz sobre 'El señor de los anillos'. La primera y más destacada es que ha desvelado que el plan inicial es que la primera temporada de la serie conste de 20 episodios, algo muy inhabitual en el caso de esta plataforma.

Ha sido en una entrevista concedida a la web alemana Tolkien Sells Chaft donde ha realizado otro tipo de aclaraciones como hasta qué punto va a tener libertad Amazon para crear la serie y cuáles son las líneas rojas que The Tolkien State va a ponerles:

Amazon tiene relativamente las manos libres en lo que se refiere a añadir algo, ya que hay pocos detalles conocidos sobre ese espacio temporal. La Tolkien State insistirá en que la forma principal de la Segunda Edad no sea alterada. Sauron invade Eriador, es repelido por una expedición númenoreana, y regresa a Númenor. Allí corrompe a los númenoreanos y los seduce para acabar con la prohibición de los Valar. El curso de esa historia ha de seguir siendo el mismo.

Pero puedes añadir nuevos personajes y hacer un montón de preguntas como... ¿qué ha hecho Sauron mientras tanto? ¿Dónde estaba él después de que Morgoth fuese derrotado? Hipotéticamente, Amazon puede darnos esas respuestas inventando las preguntas, ya que Tolkien no lo describió. Pero no debe contradecir nada que dijese Tolkien. Amazon debe tener cuidado con eso. Debe ser canónico, es imposible cambiar los límites creados por Tolkien, es necesario permanecer tolkeniano.

De hecho, Shippey también ha desvelado que la Tolkien State mantiene el derecho de veto sobre cualquier cosa relacionada con la obra del célebre escritor. Además, echa por tierra la posibilidad de reencontrarnos con viejos conocidos:

La Primera y la Tercera Edad están fuera de los límites. No puedes tener la Primera. Como mucho se podrían mencionar hechos que sucedieron si explican otros de la Segunda Edad. Pero si no está descrito o mencionado en 'El señor de los anillos' o en los apéndides, probablemente no podrán usarlo.

Un campo de minas

Shipper compara el trabajo de los guionistas con un "campo de minas", aunque conviene destacar que la Tolkien State no posee los derechos de lo sucedido en la Tercera Edad, ya que esto pertenece a Middle-earth Enterprises, por lo que siempre podría negociar con ellos. Nada se sabe al respecto, eso sí.

Lo que sí es seguro es que Juan Antonio Bayona dirigirá los dos primeros episodios y que la actriz Markella Kavenagh es por ahora la única integrante confirmada de su reparto.