"Sería raro verme allí". Daniel Radcliffe descarta aparecer en la serie de 'Harry Potter' que prepara HBO Max

La carrera de Daniel Radcliffe cambió para siempre cuando le ficharon para dar vida a Harry Potter en la exitosa adaptación cinematográfica de las novelas de J.K. Rowling. Ahora HBO Max prepara una serie de televisión de 'Harry Potter' en la que volverán a contar la misma historia con una mayor profundidad y Radcliffe tiene muy claro que no tendría demasiado sentido que él hiciera un cameo allí.

No le interesa hacer un cameo

El actor ha asegurado eso en una entrevista concedida a Deadline en la que repasa diferentes aspectos de su carrera. Cuando le comentaron si estaría dispuesto a hacer una aparición especial en esta nueva 'Harry Potter', esto es lo que contestó Radcliffe:

No lo creo, no. Todo lo que leído sobre la serie es que empiezan de cero, así que sería un poco raro verme allí. Creo que Harry Potter siempre estuvo destinado a convertirse en un personaje como Sherlock Holmes. Probablemente hay por ahí un niño de ocho años cuya vida va a cambiar en un par de años, y ahí es donde se me va la cabeza.

No le falta razón a Radcliffe ahí, pues un cameo suyo acabaría siendo más una distracción que cualquier otra cosa. Además, seguro que no tardaba en hablarse de la posibilidad de uno de esos multiversos que tan de moda están para intentar argumentar que en realidad está volviendo a interpretar al joven mago, algo que el actor ha dejado claro que no tiene demasiadas ganas de hacer en varias ocasiones.

A eso hay que sumarle que su relación con Rowling no es precisamente buena, por lo que pocas motivaciones tiene para querer regresar a la saga. Quizá eso cambie con el tiempo, por lo que ahora tocará centrarse en esta serie, con la que Warner quizá quiera que los nuevos actores sustituyan a Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint en el imaginario colectivo para luego seguir contando historias protagonizados por las versiones adultas de Harry, Hermione y Ron.

