'South Park' renueva hasta la temporada 30 y tendrá 14 películas originales en Paramount+ tras un acuerdo de 900 millones con Trey Parker y Matt Stone

Afirmar que Trey Parker y Matt Stone son dos genios de la comedia en pleno 2021 no debería escandalizar a nadie. Además de ser dos guionistas de primerísimo nivel, el irreverente dúo ha demostrado su valía con extravagancias como 'Orgazmo' o 'Baseketball', joyas como 'Team America' e, incluso, musicales tan maravillosos como 'The Book of Mormon'.

'South Park' a paladas

Por supuesto, en esa lista de títulos falta el que, probablemente, sea uno de los mayores fenómenos de la animación catódica de las últimas décadas. Una 'South Park' que lleva aguantando el tipo durante 24 temporadas rebosantes de humor salvaje y mucha mala leche, y que continuará expandiéndose gracias a un acuerdo de 900 millones de dólares.

Según nos cuentan en la propia web de South Park Studios, la gente de ViacomCBS han firmado un contrato con Parker y Stone para extender la serie hasta, al menos, la temporada 30. Pero esto no es todo, ya que la alianza implica que el dúo produzca nuevas propiedades intelectuales; incluyendo 14 —sí, CATORCE— películas de 'South Park' con estreno exclusivo en la plataforma Paramount+.

Chris McCarthy, presidente ejecutivo de MTV Entertainment y responsable de la división de animación para adultos de Paramount+, ha celebrado de este modo la noticia.

"Matt y Trey son dos creativos de primera clase que, de forma brillante, usan su ofensivo sentido del humor para abordar las absurdeces de nuestra cultura, y estamos emocionados de expandir y profundizar en nuestra relación con ellos para ayudar a impulsar Paramount+ y Comedy Central. Franquiciar contenido popular como 'South Park' y desarrollar nuevas propiedades intelectuales con el tremendo talento de Matt y Trey es la clave de nuestra estrategia para que Paramount+ continúe creciendo".

Parker y Stone, por su parte, se han mostrado igualmente entusiasmados —no es para menos— con su plan a largo plazo.

"Comedy Central ha sido nuestro hogar durante 25 años, y estamos muy felices de que se hayan comprometido con nosotros para los próximos 75 años. Cuando llegamos a ViacomCBS con una forma diferente de producir la serie durante la pandemia, Chris, Nina, Keyes y Tanya nos apoyaron inmediatamente y nos permitieron probar algo nuevo que terminó siendo muy bien recibido. No podemos esperar para volver a hacer episodios tradicionales de 'South Park', pero ahora también podemos probar nuevos formatos. Es genial tener compañeros que siempre apuestan por nosotros".

Por el momento no ha trascendido el plan de ataque o el contenido concreto que se espera, más allá de que las dos primeras películas se estrenarían en Paramount+ a finales de este mismo año. Dicho esto, con que los largometrajes tengan la mitad de calidad que la maravillosa 'South Park: Más grande, más largo y sin cortes', me daré más que por satisfecho.