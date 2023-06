Steven Spielberg felicitó a Craig Mazin por el tercer episodio de 'The Last of Us', y su director explica la clave de su éxito

Le pese a quien le pese —y, a juzgar por el runrún que ha habido en redes desde su estreno—, el tercer episodio de 'The Last of Us', titulado 'Mucho, mucho tiempo', será recordado como uno de los grandes capítulos de series de este 2023; y no hay review bombing ni acusaciones de "relleno woke" —glups— más falsas que los monos de 'Jumanji' que sirvan para desprestigiar sus logros dramáticos y narrativos.

Spielberg sabe

Hemos sido muchos los que hemos elogiado fuertemente el trabajo de los showrunners Craig Mazin y Neil Druckmann, y todo el equipo responsable de la pieza; pero hubo una persona que decidió felicitarles personalmente. Esta no fue otra que el mismísimo Steven Spielberg, que, según ha contado Peter Hoar, director del episodio, envió una carta a Mazin con sus muy positivas impresiones.

"'Bueno, no la recibí directamente, pero [una carta de Spielberg] llegó a Craig Mazin, el guionista de mi episodio en 'The Last of Us'; el de todos los episodios. Él la compartió conmigo, Nick Offerman, Murray Bartlett y con [el director de fotografía] Eben Bolter. Básicamente, un grupo de hombres de mediana edad empezaron a chillar porque su ídolo se había dado cuenta de quiénes eran'. Creo que, probablemente, ya sabía quiénes eran todos los demás, pero no sabía quién era yo. Y ahora, probablemente, ya se ha olvidado".

Además, durante su conversación con The Hollywood Reporter, Hoar no dudó en elogiar la labor de Mazin perfilando el guión de 'Mucho, mucho tiempo', considerando que el secreto de su éxito está en el modo en que centra su atención en el concepto del amor y no en el género de sus protagonistas.

"'Craig puede ser heterosexual, pero tiene el corazón más cálido. Creo que, en parte, eso es por lo que [la historia] es tan universal, porque su atención estaba puesta en el amor en lugar del género.

He tenido muchas conversaciones sobre el personaje de Bill. Todos dicen: 'Bueno, Bill es un hombre gay'. Yo decía: 'Bueno, ¿lo es? Podría serlo. Pero realmente no se ha definido a sí mismo con esas palabras'. Craig escribió desde lo que conocía, ya que había estado casado unos cuantos años. Conocía las cosas que marcaban el éxito o el fracaso de una relación, y eso es lo que se usó. Son universales. No quería que pareciera que era solo la historia de un grupo de personas. Creo que si hubiera sido así, no habría sido tan exitoso. Habría parecido [una historia] de nicho".

El problema es que, donde unos solo ven amor, otros ven hombres, mujeres y extrañas conspiraciones.

