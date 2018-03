'Stranger Things' ficha a la hija de Ethan Hawke y Uma Thurman para su tercera temporada

2018 es un año que se va a hacer especialmente largo a los seriéfilos amantes de los grandes bombazos que nos ha dado la televisión últimamente. Recordemos que a la última temporada de 'Juego de Tronos', que se estrenará el próximo 2019, se unió el pasado mes de diciembre la tercera temporada de 'Stranger Things', que también ha decidido tomarse 12 meses —como mínimo— de respiro para desembarcar en Netflix a lo largo del año que viene.

No obstante, a pesar de que aún quede una larga espera por delante hasta el retorno de la serie de los hermanos Duffer, el goteo de información sobre su nueva etapa ha dado el pistoletazo de salida, centrándose las primeras noticias al respecto a un reparto del que, gracias a la cuenta de Twitter de Netflix, hemos sabido que engrosará sus filas con el fichaje de Maya Hawke.

Maya Thurman-Hawke is headed to Hawkins as Robin, an "alternative girl". That is her literal character description so get ready for some angst. pic.twitter.com/zbyUteq3kA