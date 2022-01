La temporada 2 de 'The Witcher' arrasa y ya es una de las más vistas de Netflix de toda su historia: así queda el Top 10 de series

La noticia de que 'No mires arriba' ya es la segunda película más vista de Netflix hasta ahora -y no es descartable que acabe en primera posición- había hecho que no nos fijásemos tanto en que la segunda temporada de 'The Witcher' también ha logrado una marca de lo más llamativa al colarse en el Top 10 de series de la plataforma hasta ahora.

El Top 10

La segunda temporada de la serie protagonizada por Henry Cavill suma 462,5 millones de horas reproducidas desde su estreno el pasado 17 de diciembre, lo cual la ha aupado hasta el puesto número ocho de las temporadas más vistas de series habladas en inglés. El Top 10 queda de la siguiente manera:

'Los Bridgerton', temporada 1: 625,49 millones de horas 'Stranger Things', temporada 3: 582,1 millones de horas 'The Witcher', temporada 1: 541,01 millones de horas 'Por 13 razones', temporada 2: 496,12 millones de horas 'Por 13 razones', temporada 1: 475,57 millones de horas 'La asistenta': 469,09 millones de horas 'You', temporada 3: 467,83 millones de horas 'The Witcher', temporada 2: 462,5 millones de horas 'You', temporada 2: 457,37 millones de horas 'Stranger Things', temporada 2: 427,44 millones de horas

El top cambiaría un poco si también tuviésemos en cuenta las series habladas en otros idiomas, ya que estaría liderado por 'El juego del calamar' y sus históricas 1.650,45 millones de horas en 28 días, mientras que la cuarta temporada de 'La casa de papel' ocuparía la tercera posición con 619,01 millones de horas en el mismo periodo de tiempo.

Eso sí, es de esperar que 'The Witcher' todavía ascienda alguna posición -lo más lógico sería que, como mínimo, superase a la temporada 1 de 'Por 13 razones'-, ya que los 462,5 millones de horas son en 24 días, por lo que todavía tiene otros cuatro para seguir sumando.