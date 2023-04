La temporada 3 de 'La Caza' ya está disponible en streaming pero no en Netflix: dónde puedes ver gratis y completo el caso en Guadiana de Megan Montaner y Alain Hernández

Hace unas semanas que llegaron a Netflix las dos primeras temporadas de 'La caza', serie española emitida originalmente por La 1. Desde entonces, los misterios de 'Monteperdido' y 'Tramuntana' se han mantenido entre las series más vistas de la plataforma, por lo que seguro que no son pocos los que están deseando saber cuándo podrán ver allí 'La Caza. Guadiana'.

Gratis y sin truco alguno

Por ahora no tenemos noticias sobre la fecha de estreno en Netflix, pero sí que tenemos una información que alegrará a sus fans, ya que todos los episodios de 'La Caza. Guadiana' están disponibles para ver gratis en streaming. Lo único que tenéis que hacer para disfrutar de esta nueva entrega de la serie protagonizada por Megan Montaner y Alain Hernández es entrar a RTVE Play.

Al tratarse de una serie producida para verse en la televisión pública, no existe ningún tipo de limitación temporal para acceder allí a 'La Caza. Guadiana'. De hecho, las dos anteriores temporadas siguen estando allí pese a su reciente aparición en el catálogo de Netflix.

Desde RTVE han destacado que 'La Caza. Guadiana' ha funcionado muy bien en diferido, ya que ha sumado "una media de 366.000 personas que la han visto a lo largo de los siete días siguientes a su emisión en televisión". Un dato muy importante a la hora de valorar su posible futuro, ya que su emisión en abierto apenas logró una audiencia media de 957.000 espectadores y una cuota media de pantalla del 7,6%. Esta cifra de share también juega a su favor -y eso que su estreno fue desastroso-, pues 'La caza. Tramuntana' se quedó en un 6,8% (aunque su audiencia media fue sensiblemente superior al irse hasta 1.199.000 espectadores de media).

De todas formas, lo realmente importante ahora es que no existe ninguna necesidad de esperar a que 'La Caza. Guadiana' llegue a Netflix para disfrutar de ella a vuestro ritmo. De hecho, a saber cuánto está disponible en esa plataforma, pues las dos primeras temporadas tardaron años en llegar y no hay garantía alguna de que no vaya a suceder lo mismo en este caso.

