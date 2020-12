'The Big Bang Theory' también se va de Netflix: la popular comedia dejará de estar disponible en la plataforma a finales de diciembre

Netflix está perdiendo poco a poco los derechos de algunos de los títulos de catálogo más jugosos de su catálogo, y el final de 2020 puede ser especialmente doloroso para la plataforma. Y es que ya sabíamos que 'Friends' va a abandonar la plataforma en Nochevieja, pero es que también van a "perder" 'The Big Bang Theory' el 30 de diciembre.

Es un movimiento bastante esperado, pues HBO Max ya adquirió los derechos en exclusiva de la serie en Estados Unidos y allí lleva ya unos meses siendo una producción exclusiva de esa plataforma. En cambio, en España está disponible en varias plataformas, por lo que es de esperar que vaya abandonando casi todas ellas en un futuro cercano.

Y es que a día de hoy podemos ver la serie completa de 'The Big Bang Theory' tanto en Netflix como en Amazon y HBO, y también una parte importante de la misma en Atresplayer -recordemos que la serie se vio en abierto en nuestro país en Neox, cadena del grupo Atresmedia-. En HBO es lógico que siga, pero si la apuesta de Warner es tan ambiciosa como decían, no se pueden permitir que una serie suya tan potente como la que nos ocupa tenga más hogares en España. No obstante, por ahora se desconoce lo que sucederá en esos casos.

De todas formas, todavía queda para que HBO Max llegue a España, esperándose su lanzamiento en nuestro país para finales de 2021. Seguro que ya están teniendo en cuenta la necesidad de no vender los derechos de más títulos estrella a la competencia...

En Espinof hemos contactado con Netflix y estamos a la espera de saber si la marcha de 'The Bing Bang Theory' es definitiva.

Vía | Flixable