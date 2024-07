'The Boys' y 'Anatomía de Grey' comparten una trama extraordinariamente parecida, y es gracias Jeffrey Dead Morgan

Jeffrey Dean Morgan es uno de esos actores que siempre apetece ver. Aunque no esté tan presente en las pantallas como muchos querríamos (exceptuando algún rol del largo recorrido como su icónico Negan en 'The Walking Dead'), la carrera de este señor ha consistido en gran medida en roles secundarios que han dejado huella.

Que se lo digan a los fans de 'The Boys', donde uno de los elementos más reseñables de esta última temporada ha sido la presencia de Joe Kessler, el viejo amigo de Carnicero que vuelve como un impredecible nuevo aliado en la guerra contra los supers. En un sorprendente giro en el episodio 6, Carnicero descubre que Kessler no es real, que todos los momentos que habían estado juntos en realidad estaba solo, y que es fruto de su imaginación, enaltecida por el tumor cerebral que sufre.

Copiándose a sí mismo

Todo esto es nuevo para Carnicero y Kessler, pero para Jeffrey Dean Morgan es terreno sorprendente conocido, porque hay una trama de 'Anatomía de Grey' que él protagoniza y que es exactamente igual. En la quinta temporada, Izzie (Katherine Heigl) está sufriendo de cáncer y empieza a alucinar con el que fue su prometido fallecido Denny (Jeffrey Dean Morgan). El personaje de hecho se pasó casi más tiempo de fantasma que vivo, con un par de apariciones en la tercera temporada para visitar a Meredith.

Por divertido que fuera encontrar una referencia aquí, todo es en realidad una gran casualidad. En una entrevista a TheWrap, Eric Kripke, showrunner de 'The Boys', admitió reconocer las similitudes a posteriori, pero que no influenció en el momento de la escritura: "No, no. Aunque es gracioso, porque Denny fue un fantasma durante un tiempo. Queríamos un ángel y un demonio en el hombro de Carnicero este año... para dramatizar su lado humano e inhumano en guerra entre sí".

Mientras para Carnicero fue un golpe duro de realidad que lo llevó más al borde de la locura, el drama médico no ha escatimado en introducir tramas de fantasmas, que utiliza con un valor sentimental y nostálgico tanto de cara a los fans como los personajes. Otro actor que volvió después de muerto fue Eric Dane, quien salió prematuramente de la serie tras ser un personaje muy querido.

